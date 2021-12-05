محافظ أسيوط يتفقد أعمال مبادرة "يلانطورها ونجملها بالتعليم الفنى"

أسيوط فريق المحافظات

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعمال مبادرة "يلانطورها ونجملها بالتعليم الفني" لتطوير وتجميل الطرق الرئيسية بالمحافظة وبطريق مطار أسيوط الدولى بمشاركة طلاب ومعلمين التعلم الفنى بالمحافظة.

وذلك تفعيلًا للمشاركة المجتمعية فى أعمال التطوير والتجميل ضمن خطة المحافظة لتطوير وصيانة ورفع كفاءة شبكات الطرق بها وخلق شرايين جديدة للتنمية وجذب استثمارات جديدة تنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

رافقه خلال الجولة محمد النمر مدير عام التعليم الفنى بمديرية التربية والتعليم وحسنى درويش رئيس مركز مدينة أسيوط ومحمد عبدالغنى رئيس مركز ومدينة منفلوط ورأفت رشدى مشرف المبادرة بالتعليم الفنى وطلاب ومعلمى التعليم الفنى بمدارس ديروط الصناعية العسكرية ومنفلوط الصناعية المشتركة وبدر الصناعية بمركز الفتح وأسيوط الثانوية الزخرفية.

بدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال المبادرة بطريق مطار أسيوط الدولى والتقى بطلاب ومعلمين التعليم الفنى بالمحافظة وشاهد أعمال دهان البلدورات والأرصفة وأعمدة الكهرباء وبمشاركة طلاب ومعلمى المدارس الفنية المشاركة فى المبادرة معلنًا دعمه الكامل لتنفيذ المبادرة موجهًا رئيس مركز أسيوط ونوابه بتقديم كافة المساعدات للطلاب والمعلمين لتنفيذ الأعمال المكلفين بها بالمبادرة وتذليل كافة العقبات.

وأشاد المحافظ بمجهودات الطلاب والمعلمين المشاركين وطالبهم ببذل المزيد من الجهد لتفعيل المشاركة المجتمعية فى أعمال التجميل والتطوير وتعميق قيم الولاء والانتماء كما استكمل المحافظ جولته بتفقد أعمال تشجير مدخل طريق المطار وذلك لإظهار الشكل الجمالى، موجهًا باستمرار تنفيذ أعمال التطوير والتجميل بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية مثمنًا الجهذ المبذول فى أعمال تطوير ورصف الطرق وخلق شرايين جديدة للتنمية لافتًا إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتقديم خدمات أفضل وحل كافة المشكلات التى قد تواجه المواطنين فى كافة القطاعات.

وأوضح محافظ أسيوط أن خطة الرصف التى يجرى تنفيذها حالياً هى أكبر خطة رصف فى تاريخ المحافظة حيث تم اعتماد ما يقارب من 805 مليون جنيه، ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لمشروعات الرصف وصيانة الطرق بقرى ومراكز المحافظة وفتح شرايين جديدة للتنمية وجذب الاستثمارات معلنًا عن متابعته المستمرة من جولاته الميدانية لأعمال الرصف وتطوير وصيانة شبكات الطرق بكافة قرى ومراكز المحافظة ومتابعة جودة الأعمال التى يجرى تنفيذها ومدى مطابقتها للمواصفات والاشتراطات الفنية للأعمال.



أثناء تطوير وتجميل الطريق



المشاركون فى التطوير