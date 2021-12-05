لو طفلك مصاب بمرض السكرى ..إليك 7 نصائح لمتابعة نموه البدنى

كتبت ميرفت رشاد

يتزايد معدل الإصابة بمرض السكري من النوع 1 بمعدل سنوى يبلغ 3-5٪ لدى الأطفال دون سن 5 سنوات في جميع أنحاء العالم، وشكّل ارتفاع معدل الإصابة بالنوع الأول من داء السكري لدى الأطفال والمراهقين مصدر قلق لأخصائي الرعاية الصحية لأن مستويات السكر في الدم غير المنضبطة يمكن أن تغير النمو الفسيولوجي، وقد لا يصل الأطفال إلى الطول المتوقع النهائي، بحسب ما نشره موقع "doctor-ndtv".

ويشار إلى أن داء السكري من النوع الأول المعروف باسم مرض السكري المعتمد على الأنسولين، هو حالة مزمنة ينتج فيها البنكرياس القليل من الأنسولين أو لا ينتجه على الإطلاق، فيجب على آباء الأطفال المصابين بداء السكري من النوع 1 اتباعها لضمان النمو البدني الجيد لأطفالهم:

قم بقياس طول ووزن طفلك بانتظام وارسم القياسات على رسم بياني للنمو

راقب مستويات ضغط الدم مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر

تحقق من علامات بداية البلوغ وتأكد من عدم تأخير سن البلوغ بالنسبة لهم

شجع الطفل على تناول أطعمة مغذية وغنية بالألياف وكمية كافية من البروتين والكالسيوم

تأكد من تعرض الطفل لأشعة الشمس

شجع الطفل على ممارسة الرياضة بانتظام

يجب على آباء الأطفال المصابين بالسكري التأكد من أن مستويات الجلوكوز في الدم لأطفالهم تحت السيطرة لتجنب المضاعفات طويلة المدى.

الإصابة بمرض السكرى

نمو الأطفال