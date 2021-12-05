كاتشب من التمر وسبريد ودبس لأول مرة فى مصر.. منتجات من خير الوادى الجديد (فيديو)

الوادى الجديد-ماهر البهنساوي

قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثا مباشرا لمتابعة للصناعات التحويلية لمنتجات التمور بالوادى الجديد، والتى شهدت تطوراً كبيراً وتنوعا غير مسبوق، حيث تم إنتاج كاتشب التمر وسبريد ودبس ومربى ومعمول من البلح،وجميعها من التمور دون إضافات صناعية، حيث تابعت كاميرا اليوم السابع من داخل أحد المنافذ المتخصصة للصناعات التحويلية للتمور، أنواع وأسعار وحجم الإقبال على تلك المنتجات.

وقال الدكتور على فودة، مدير الإنتاج إن مصر تحتل صدارة العالم فى إنتاج التمور، برصيد 1.7 مليون طن من 15 مليون نخلة على مستوى الجمهورية، وتحتل محافظة الوادى الجديد المرتبة الأولى بين محافظات مصر فى الإنتاج، وبها حوالى 3 ملايين نخلة مثمرة يتم تصدير أغلب منتجاتها لدول العالم.

أضاف فودة، أنه يتم تصنيع كميات منها كصناعات تحويلية أبرزها "كاتشب بلح" بنفس طعم الكاتشب المعروف ومع اختلاف اللون نسبياً ، وهو صحى جدا وآمن ومغذى وكذلك "سبريد التمر" وهو عبارة عن معجون من البلح يمكن فرده على خبز لاستخدامه لحشو الحلويات، وعمل سندوتشات للأطفال منه لأنه يحتوى على قيمة غذائية عالية.

ومن جانبه قال عبد الله ، مدير التغذية بالمنفذ أنه يتم إنتاج دبس بلح بطعم القرفة والقرنفل والزنجبيل، وهو خلاصه محتويات التمور بقيمة غذائية مضاعفة وهام جدا لعلاج الانيميا وأمراض الدم وضعف المناعة وغيرها من الأمراض، كما يتم تصنيع المعمول بأنواع مختلفة، وكذلك بلح بالشكولاتة البيضاء والسوداء ومحشو كراميل أو مكسرات "كاجو، بندق، لوز، عين جمل، فول سوداني" أو محشو قهوة وكراميل وغيرها من الأنواع عالية الجودة والقيمة الغذائية.

وأكد عبد الله أن إجمالى ما يجرى إنتاجه من جميع أنواع البلح والتمور يبلغ 160 ألف طن من أجود أنواع وأصناف البلح وهى الصعيدى أو السيوى والتمر الجاف أو النصف جاف، والأصفر والحمراوى وأصناف أخرى جديدة دخلت إلى الأسواق، وهى المجدول والبارحى والصقعى والبارتمودا، موكدا أن بلح الوادى الجديد له طلبه بكثافة فى الأسواق الأسيوية والعربية والخليج ودول المغرب العربي.