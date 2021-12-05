غلق مستودع غاز بالباجور لبيعه إسطوانات الغاز بأزيد من السعر الرسمى

المنوفية - محمد فتحى

وافق اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على غلق مستودع غاز بناحية الخضرة بمركز ومدينة الباجور لمدة شهر لبيعه إسطوانات البوتجاز بأزيد من السعر الرسمى ومخالفته القرار الوزاري رقم 184 لسنة 2014 والخاص بالقواعد المنظمة لتداول وتنظيم استخدام أسطوانات البوتاجاز وبيعه بأزيد من السعر الرسمي ، جاء ذلك بناءا على المذكرة المقدمة من مديرية التموين والتجارة الداخلية .

وأشار المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين بانه تم تحرير محضر جنح ضد صاحب المستودع لبيعه أسطوانة غاز سعة 12.5 كجم مخصصة للأغراض المنزلية بأزيد من السعر الرسمي ، فضلا عن أنه قد سبق وتم تحرير محضر جنح آخر ضد صاحب المستودع لبيعه أسطوانة غاز سعة 25 كجم بأزيد من الأسعار المقررة .

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية وبالتنسيق مع مديرية التموين باستمرار تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية مع تشديد الرقابة على المخابز المخابز والأسواق والمحال التجارية ومستودعات الغاز ، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لحماية المواطنين من أي تلاعب .