عروض فنية وورش بالقوافل الثقافية بالعلاقي وغرب أسوان

أسوان – عبد الله صلاح

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بإقامة القوفل الثقافية بالعلاقى وغرب أسوان لمتضررى السيول، من خلال فرع ثقافة اسوان برئاسة نجوى أحمد سيد، التابع لإقليم جنوب الصعيد برئاسة محمد إدريس.

وتضمنت قافلة العلاقى عدد من الورش، ورشة عجينة السيراميك للمدربة شرين عفيفى، ورشة " مصنوعات جلدية"للمدربة اسماء خليل، ورشة "خرز" للمدربة اقبال حسين، ورشة "خوص" للمدربة روحية يوسف، ورشة "رسم حر" للفنانة يارا محمود.

كما أقيم حفل فنى لفرق الفنون الشعبية، فرقة الشرقية للفنون الشعبية بقيادة أحمد واصف قدمت رقصات "فرح الشرقية، الساقين، الحاوية، الفلاحى، البدوى، الحصان".

وقدمت فرقة اسوان للفنون الشعبية بقيادة مدحت محرم وشعبان حسين قدمت مجموعة من التبلوهات الاسوانية والنوبية " التاتا، الاراجيد، الكف، النجراشاد، فقرات غنائية للفنان عمر مصطفى"، وتقام الفعاليات تحت اشراف قيادات هيئة قصور الثقافة الدكتورة حنان موسي رئيس الادارة المركزية للدراسات والبحوث والفنان احمد الشافعي رئيس الادارة المركزية للشئون الفنية.