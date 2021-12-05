صورة اليوم.. البالون الطائر يعانق أعمدة الملوك فى معابد الكرنك

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت سماء محافظة الأقصر، صباح اليوم الأحد، تحليق رحلات البالون الطائر بصورة طبيعية مع تحسن حالة الطقس، حيث ظهرت إحدى البالونات وهى تعانق أعمدة معابد الكرنك وصالة قدس الأقداس، والتقط السياح ورجال معابد الكرنك الصور لتلك البالونات التى اقتربت قليلاً من المعابد فى مشاهد لا تتكرر كثيراً.

وفى هذا الصدد يقول الطيب غريب مدير بمعابد الكرنك، إنه المناطق الأثرية تشهد حالة من الإقبال السياحى المميز للغاية فى تلك الأيام، وذلك فى أعقاب الحفل العالمى المبهر لافتتاح المشروع القومى للكشف عن طريق الكباش 25 نوفمبر الماضي، حيث تتوافد رحلات اليوم الواحد بصورة مميزة أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع بصورة كبيرة قادمة من المناطق السياحية بالغردقة.

ويضيف الطيب غريب لـ"اليوم السابع"، إن معابد الكرنك تعد أحد أكبر دور العبادة فى العالم بمساحة تفوق 247 فدانا للمجموعة الأثرية داخل المعبد الذي بنى منذ أكثر من 2000 عام مضت، حيث إنه أعظم دور عبادة فرعونية ودينية فى العالم بأكمله، والذى كان اسمها بالمصرية القديمة "آمون رع سيجم نحت"، بمعنى "الإله آمون مستجيب الدعاء وقابل الصلوات".

جدير بالذكر، أن رحلات البالون الطائر تعد من أهم رحلات المغامرة فى العالم، ومصر حالياً رقم 4 بين دول العالم فى مجال البالون، وتأمل وزارة الطيران المدنى أن يتم تخطى الدول التى تسبقها بهذا المجال خلال الفترة المقبلة لتكون مصر رقم واحد، حيث إن السائح فى الأقصر يجد لوحة فنية غير موجودة بدول العالم، فيوجد فى الأقصر النيل والشمس والخضرة والآثار شرق وغرب وصحراء ومشاهد طبيعية لا يجدها فى دول أخرى، وتعتبر من أهم رحلات المغامرة فى العالم، والأقصر هى المحافظة السياحية الوحيدة التى تشتهر بهذه الرياضة للعديد من الأسباب منها الطقس المعتدل، وجود مطار خاص بالبالون الطائر، مما حدا لتحويل الأقصر لواحدة من أهم المناطق التى تحتضن هذه الرياضة واحتلالها المركز الثالث عالميا فى ترتيب المدن لرحلات البالون الطائر.