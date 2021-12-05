رئيس مدينة ملوى يعلن توزيع صناديق قمامة جديدة بأحياء المدينة

المنيا -حسن عبد الغفار

أعلن اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوى بمحافظة المنيا، عن بدء توزيع صناديق قمامة جديدة في عدد من الشوارع والإدارات الخدمية بنطاق أحياء مدينة ملوى.

وذلك في إطار خطة رئاسة مركز ومدينة ملوى، برفع مستوى النظافة والإرتقاء بالمظهر الحضاري وتسهيل عمل سيارات جمع القمامة والقضاء على إلقاء القمامة بالشوارع.

وقال أنه سيتم توزيع صناديق القمامة على باقى المناطق فور توافر دفعات جديدة من الصناديق .

ومن ناحية أخرى أكد المهندس محمد سيد ليله رئيس مركز ومدينة مغاغه على الإهتمام ومتابعة أعمال النظافة بالمدينة والقرى أولا بأول حفاظاً على صحة المواطنين ولإظهار المدينة والقرى بالمظهر الحضاري اللائق واضاف أنه تم رفع القمامة والتراكمات ورفع نقاط التجميع بحي غرب المدينة تحت إشراف رئيس الحى ومتابعة ربيع عبد العظيم نائب رئيس المركز ، كما تم تفريغ صناديق تجميع القمامة وكنس الشوارع ونظافتها والاهتمام بأعمال النظافة على مدار اليوم. وفى سياق متصل تعقد الوحدات المحلية اجتماعات مكثفة لمتابعة حالة الطقس والاستعداد لاستقبال فصل الشتاء وموسم الأمطار ،من خلال المتابعة المستمرة لتطهير مخرات السيول .