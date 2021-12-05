تموين بورسعيد يعلن توزيع 51 ألف و710 أنبوبة بوتاجاز منزلية

بورسعيد - محمد عزام

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد ، برئاسة ناصر ثابت، اليوم الأحد،عن توزيع 51 ألف 710 أنبوبة بوتاجاز منزلية و14 ألف 995 أنبوبة تجارية خلال شهر نوفمبر.

وأكدت، في بيان لها،على توافر جميع أنواع المواد البترولية من بنزين بأنواعه المختلفة وسولار من خلال 29 محطة وقود موزعة بكافة أنحاء المحافظة، كذلك جرى تكثيف الرقابة على على المخابز ورصد المخالفات، وتحرير 74 محضر مابين: خبز غير مطابق، ونقص وزن رغيف الخبز، وعدم نظافة أدوات العجين.

وأشارت إلى أنه جرى صرف المقررات التموينية عن شهر نوفمبر بنسبة 100%، وضبط وتحرير محاضر بعدد من المخالفات حفاظا على الصحة العامة.