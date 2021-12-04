5 أطعمة تساعدك على سد الشهية.. أبرزها السمك

فاطمة ياسر

إذا كنت من الأشخاص الباحثين عن الرشاقة فهذا التقرير سيكون مفيدًا لك؛ لأنك ستتعرف من خلاله على أبرز وأهم الأطعمة التي تساعدك في سد الشهية والتقليل من نسبة تناول الطعام، وذلك وفقًا للتقرير المنشور عبر موقع "WEBMED"، ومنها:

-البيض

يعد من أفضل الأطعمة التي تمد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية المهمة له، كالكالسيوم والبروتين، ولذا تناوله يعد مفيد للجسم، وأيضًا يساهم في سد الشهية وتقليل فرص الشعور بالجوع لأنه يأخذ وقت طويل في الهضم.

-القهوة

يساعد فنجان القهوة علي تقليل فرص الشعور بالشبع، لأنه يزيد من إفراز هرمون مهمة في الأمعاء والمسئول عن الشعور باشبع يطلق عليه "PYY"، كما أنها تحتوي علي مضادات الأكسدة المفيدة للجسم.

-الفول والعدس

إذا كنت ترغب في التخلص من الوزن الزائد وترغب في سد الشهية فعليك تناول البقوليات في الصباح، فهي قليلة السعرات الحرارية، وأيضا غنية بالألياف والبروتين، ولذا تناولها مفيد وأيضا يساعدك في عملية التخلص من الوزن الزائد.

-الشوكولاتة الداكنة

تساعد علي شعورك بالشبع لأنها تأخذ وقت في الهضم، وتعمل علي سد الشهية، كما أنها غنية بمضادات الأكسدة، ولذا تناولك لها يعد خيارا رائعا.

-الأسماك

تناول السمك يساعد في إفراز هرمون "اللبتين" الذي من دوره تقليل الشعور بالجوع، ولذا تناولك لهذا الغذاء يعد رائعا.