وزيرا التنمية المحلية والزراعة يفتتحان المجزر النصف آلي بقرية شبشير بالغربية.. لايف

الغربية: محمد طارق

افتتح اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والمحاسب السيد القصير وزير الزراعة المجزر النصف آلي بشبشير الحصة بتكلفة 47 مليون جنيه، وذلك بحضور الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، اللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

ويقع المشروع على مساحة 30 قيراطا بواقع 3 عنابر ذبح مجهزة بأحدث الآلات المتطورة التى تضمن إتمام عملية ذبح نظيفة لرؤوس الأغنام والماشية لإخراج لحم نظيف مطابق للمواصفات العالمية، هذا إلى جانب تحقيق الاستفادة المثلى من مخلفات الذبح والفضلات ومعالجتها بطريقة آمنة صديقة البيئة.

كما سيتم الاستفادة من مخالفات جميع المجازر الموجودة بمراكز ومدن المحافظة بعد تشغيل المجزر النصف آلي، وذلك من خلال طهيها وتقديمها للمزارع السمكية بدلا من نقلها إلى مقلب تجميع القمامة الخاص بالمحافظة بمدينة السادات.



جانب من الافتتاح (1)