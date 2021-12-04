وزيرا التنمية المحلية والزراعة يفتتحان المجزر النصف آلى بشبشير غربية.. لايف

الغربية ــ محمد طارق

افتتح اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية والسيد القصير وزير الزراعة المجزر النصف آلى بشبشير الحصة بتكلفة 47 مليون جنيه، وذلك بحضور الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، واللواء دكتور حسين الجندى السكرتير العام، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

ويقع المشروع على مساحة 30 قيراطا بواقع 3 عنابر ذبح مجهزة بأحدث الآلات المتطورة التى تضمن إتمام عملية ذبح نظيفة لرؤوس الأغنام والماشية لإخراج لحم نظيف مطابق للمواصفات العالمية، هذا إلى جانب تحقيق الاستفادة المثلى من مخلفات الذبح والفضلات ومعالجتها بطريقة آمنة صديقة البيئة.

كما سيتم الاستفادة من مخالفات جميع المجازر الموجودة بمراكز ومدن المحافظة بعد تشغيل المجزر النصف آلى، وذلك من خلال طهيها وتقديمها للمزارع السمكية بدلا من نقلها إلى مقلب تجميع القمامة الخاص بالمحافظة بمدينة السادات.



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