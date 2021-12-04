ننشر أسماء الضحايا والمصابين فى حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوى ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 17 آخرين فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص من أعلى نفق سنور بدائرة محافظة بنى سويف وتم نقلهم إلى المستشفى.

وانتقلت 10 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة لنقل الجثتين وهما كامل المصري على عبدالله 70 سنة، ومحمد طه محمد حسين 12سنة ومقيمان بقرية زاوية الجدامى بمحافظة المنيا إلى مشرحة مستشفى بنى سويف التخصصي تحت إشراف النيابة العامة.

ونقل المصابين إلى قسم الاستقبال بالمستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية تحت إشراف الدكتور صلاح عمر جوده مدير عام المستشفى.

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى كلا من عبد الله شحاته احمد 52سنه عامل زاويه الجدامي المنيا اشتباه كسر بالعمود الفقري ، حسن خيري عبد العظيم 30سنه زاويه الجدامي المنيا اشتباه مابعد الارتجاج ، مغربي عزت محمد 29سنه زاويه الجدامي المنيا اشتباه كسر بالعمود الفقري.

جمعه حسن حسني 50سنه زاويه الجدامي المنيا اشتباه كسر بالساق الايسر، عفاف احمد عبد العظيم 60سنه زاويه الجدامي جرح بالوجه 5سم ، منه احمد عبد العظيم 45 سنه زاويه الجدامي اشتباه كسر بالعمود الفقري ، ريتاج محمد رجب ثلاث سنين طفله زاويه الجدامي كدمات وسحجات بالجسم.

كما استقبل المستشفى ياقيم محمد احمد اربع سنين زاويه الجدامي كدمات وسحجات بالجسم ، رضا محمد احمد 16سنه زاويه الجدامي كدمات وسحجات بالجسم ،حسن حجازي احمد 46سنه زاويه الجدامي اشتباه كسر الساعد الايمن ، عبير عني حسن 24سنه زاويه الجدامي كدمات وسحجات بالجسم ، ساره ربيع احمد صالح نصف زاويه الجدامي اشتباه مابعد الارتجاج ، سلمى عربيه احمد اربع سنوات زاويه الجدامي اشتباه كسر بالساق الايمن

كما استقبل المستشفى سمير فتحي احمد 40سنه زاويه الجدامي جرح قطعي بالراس حوالي 10 سم ، سعيده نصر دجودة 60سنه زاويه الجدامي اشتباه كسر بالعمود الفقري، منار كرم حسن اربع سنوات طفله زاويه الجدامي اشتباه بالقدم اليمني ، محمد كرم حسن اربع سنين زاويه الجدامي كدمات وسحجات بالجسم.