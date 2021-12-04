مياه أسيوط تنسق مع الوحدات المحلية ومجالس المدن لسرعة انجاز المشروعات

كتب أحمد حسن

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد إجتماعا مع السادة المهندسين بقطاع المشروعات، وقطاع التخطيط، والدعم الفني، وذلك لمناقشة أهم محاور خطة الإحلال والتجديد.

وصرح المهندس هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد، أن خطة الإحلال والتجديد عن العام الحالى، تشمل إحلال وتجديد شبكات المياه بمراكز (صدفا، أبنوب، الفتح، منفلوط)، وإحلال وتجديد محطات مياه (الألماني المرشحة، ومحطة حديد ومنجنيز مير، وروافع مياه الشرب (بوستر) على مستوى محافظة أسيوط) فضلا عن أعمال الاحلال والتجديد بــ (محطة رفع صرف صحي أبوتيج (1) ، ومحطة رفع صرف صحي كيلوبترا بمنطقة غرب أسيوط) هذا بالإضافة إلى توريدات بعض المعدات الثقيلة من (كلارك، ونش، نقل كبير،..).

وشدد على أهمية إعادة النظر في الأولويات طبقا للاحتياج الفعلي لكل مركز من مركز المحافظة لتغطية تلك الاحتياجات من خطة الإحلال والتجديد طبقا لمعدلات الاستفادة لخدمة أكبر عدد من المواطنين.

أكد "درة " أهمية متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات والعمليات التنفيذية الجارية وضرورة عمل محاضر تنسيقية مع الوحدات المحلية ومجالس المدن، مع أهمية الإلتزام بالمواعيد المحددة لطرح الأعمال وتحري بدء العمل دون تواني مع الوضع فى الاعتبار الضرورة الملحة لنهو الأعمال فى مواعيدها المحددة، والتغلب على أى معوقات.