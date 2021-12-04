محافظ المنوفية يكرم البطل محمد الكيلانى لفوزه ببرونزية بطولة الاتحاد العربى

المنوفية - محمد فتحى

استقبل اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه البطل الرياضي محمد أحمد الكيلاني أحد أبطال المحافظة الرياضيين من ذوي الهمم لاعب منتخب مصر للدراجات لذوي الإعاقة والفائز بالميدالية البرونزية ببطولة الاتحاد العربى للدراجات لذوي الإعاقة ، جاء ذلك خلال تكريمه كونه نموذج مشرف لأبناء المحافظة ، بحضور محمد موسى نائب المحافظ ، ووالد محمد الكيلانى.

وأعرب محافظ المنوفية، عن مدى سعادته وفخره بما حققه اللاعب وحصوله على المركز الثالث في السباق بالبطولة العربية للدراجات لذوى الإعاقة والتى تقام سنوياً بأحد الدول العربية، مؤكداً بأن القيادة السياسية تولي إهتماماً كبيراً بذوي الهمم ورعايتهم ودعمهم وإشراكهم ودمجهم بمختلف البرامج والمشروعات ، مشيراً بأن ذوى الهمم يمتلكون قدرات خاصة وفريدة فهم نماذج قوية لديهم الكثير من العزيمة والإرادة والتحدي.

وأشار محافظ المنوفية، إلى أنه منذ توليه حقيبة المحافظة أعطى أولوية قصوى لذوي الهمم من خلال التواصل الدائم والمستمر معهم للسعي فى تلبية مطالبهم واحتياجاتهم وتحقيق طموحاتهم كونهم جزء لا يتجزأ من أفراد المجتمع ، مؤكداً حرصه على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الكاملة للقطاع الرياضي والرياضيين من أبناء المحافظة ، ولا سيما الأبطال الرياضيين من ذوي الهمم الذين يحصدون مراكز متقدمة في مختلف البطولات الرياضية بما يساهم فى رفع شأن مصر عالياً فى كافة المحافل الدولية والمحلية.

يذكر أن محمد الكيلانى شاب يبلغ من العمر 29 عاماً ويقيم بقرية مجيريا بمركز ومدينة أشمون ، استطاع بفضل عزيمته وإصراره على المشاركة ولأول مرة فى المنتخب المصرى لركوب الدراجات ببطولة الاتحاد العربى للدراجات بمشاركة 17 دولة عربية والتي تم تنظيمها هذا العام بمدينة 6 أكتوبر ، وحقق الفوز بالسباقين الأول فردى 16 كم ضد الساعة والثانى فردى عام 46 كم ضد الساعة.