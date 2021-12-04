فطيرهم سافر السعودية وقطر والإمارات.. اعرف حكاية السلايف الثلاثة بالمنيا.. فيديو

المنيا -حسن عبد الغفار

قدم "تليفزيون اليوم السابع" بثا مباشرا ،مع الستات الثلاثة أو السلايف الثالثة كما يطلق عليهن واللاتى يبدعن فى صناعة الفطير النايلون، ويتحدون به الفطير المشلتت، لدرجة أن فطيرهن أصبح تقليد لكل مسافر من المنيا إلى الدول العربية، يأخذونه هدايا لأصحابهم وأصدقائهم.

فى قرية طوخ الخيل التابعة لمركز المنيا، يصنع الفطير النايلون وهو أشبه بالفطير المشلتت لكن ما يميزه أنه رقاق وقد تصل عدد الرقاقات بالفطيرة الواحدة إلى 50 رقاقة، وله أنواع فيه بالملح والسكر والمحشى والسادة ويتم صناعته أمام عينك.

قالت هالة حسن، إن والدة أزواجنا هى التى علمتنا كيفية عمل الفطير النايلون منذ أن دخلنا المنزل بعد زواجنا ،وكنا نصنعه لنأكلة، ولكن بعد مرور الوقت وكثير يأتى إلينا لعمل الفطير له قررنا أن نكون نحن الأربعة أو مثل ما أطلقوا علينا السلايف الأربعة، بصناعة الفطير للعرائس والمسافرين ،لدرجة أن الفطير الذى نصنعه وصل إلى الدول العربية مثل قطر والسعودية والإمارات وكذلك محافظات مصر.

وأضافت أن الفطير الذى نصنعه له مذاق وطعم مختلف وتواجه به الفطير المشلتت ،وإن كان نفس الشكل لكن كل فطير له صنعه مختلفه، المشلتت لا يعتمد على الرقاق بينما النايلون كله رقاق لدرجة أن الفطيرة الواحدة ممكن أن تصل لـ 50 رقاقة.

وأشارت، نجهز العجين ثم نقطعه ثم فرده رقاقات ثم نقوم فرده على الرخام وبعدها فرده فى الصاجات وإدخاله الفرن حتى ينضج.

ولفت إلى أن الفطير أنواع منه السادة و المحشى، وأبوسكر والمملح، وكل فطيرة حسب الطلب، حتى أن هناك البعض يطلبها رقيقة وآخرين يطلبون عدد رقاقها كثير بمعنى حسب الطلب.

وأوضحت، نعمل نحن الثلاثة فى الصنعة منذ سنوات ،وبشهادة الجميع أن الفطير الذى نصنعه لا أحد يستطيع أن يصنع مثله، وبالفعل هو يتحدى الفطير المشلتت.



السلايف الاربعه ليهم فى كل بطن فطيرة (1)



السلايف الاربعه ليهم فى كل بطن فطيرة (2)



السلايف الاربعه ليهم فى كل بطن فطيرة (3)



السلايف الاربعه ليهم فى كل بطن فطيرة (4)



السلايف الاربعه ليهم فى كل بطن فطيرة (5)