شاهد شاب من ذوي الهمم يرقص بالتنورة.. روعة

الإسكندرية جاكلين منير

قدم تليفزيون "اليوم السابع"، فيديو لايف حول، "عمر" شاب من ذوي الهمم بيرقص بالتنورة، خلال الاحتفالات باليوم العالمي لذوي الهمم.

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، فعاليات احتفالية محافظة الإسكندرية باليوم العالمي لذوي الهمم 2021، والتي أقامتها المحافظة بالتعاون مع المجتمع المدني متمثل في بنك إطعام الخير، وذلك بإستاد الإسكندرية الرياضي الدولي. وبحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والدكتور محمد عبد الرازق مدير عام إستاد الإسكندرية.

وخلال كلمته؛ أعرب الشريف عن سعادته بتواجده وسط أبناءه من ذوي الهمم وإدخال البهجة والسرور عليهم. وأكد على الدعم والرعاية التي توليه الدولة في ظل توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وخاصة بعد إطلاقه عام 2018 عاماً لذوي الهمم.

وقدم المحافظ الشكر إلى مؤسسات المجتمع المدني متمثلة في مؤسسة بنك إطعام الخير، المشاركين في الفاعليات وكل من ساهم بجهود رمزية لصالح ذوي الهمم، مشيداً بدور المجتمع المدني في دعم جهود الدولة.

وأضاف الشريف أن المحافظة إتخذت العديد من المبادرات والخطوات الرائدة للاهتمام بذوي الهمم، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أن أبرز تلك المبادرات والخطوات الرائدة



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