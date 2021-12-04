رئيس جامعة كفر الشيخ للنواب: نعمل بأقصى طاقاتها لتلبية احتياجات المحافظة

كفر الشيخ: محمد سليمان

استقبل رئيس جامعة كفرالشيخ الدكتور عبدالرازق دسوقي اليوم السبت، عددا من أعضاء مجلسي النواب و الشيوخ عن المحافظة، السيد أبو اليزيد شمس الدين ، و ياسر منير عبد الخالق، النائب على أحمد على، ومحمد سعد الصمود، والدكتورة هدى الطنباري، وعز جوده، واللواء سعيد عمارة، والدكتور محمد فوزي الرفاعي، ومحمد ذكي، ويونس عبدالرازق، وعادل النجار، في حضور الدكتور على أبوشوشة نائب رئيس الجامعة السابق و الدكتور طه إسماعيل عميد كلية الطب والدكتور على صبري أمين عام الجامعة وعدد من قيادات الجامعة .

تناول الحوار مناقشة عدد من القضايا التي تهم محافظة كفرالشيخ، وعبر رئيس الجامعة عن امتنان الجامعة بهذه الزيارة التي تأتي في إطار التعاون، مؤكدًا على أهمية الدور الذي يؤديه الطرفان في خدمة الأهالي.

وأوضح أن الجامعة تعمل بأقصى طاقاتها لتلبية احتياجات محافظة كفرالشيخ والمحافظات المجاورة ،لأداء دورها الخدمي والمجتمعي، لتلبية احتياجات المواطنين في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بأن تكون الجامعة بيتًا للخبرة للمجتمع المحيط بالجامعة، والحصن العلمي والفكري للشباب.

واستعرض رئيس جامعة كفرالشيخ القوافل الخدمية المتكاملة التي تطلقها الجامعة في كافة التخصصات ودورها فى خدمة القرى النائية والأكثر احتياجا ضمن مبادرة حياة كريمة .

كما عبّر دسوقي عن تقديره لدعم القيادة السياسية المستمر للحفاظ على تطوير واستقلالية الجامعة المصرية، بدعم مهني مستنير ومستمر من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

من جانبهم عبر نواب مجلسي النواب والشيوخ، عن سعادتهم بهذه الزيارة، التي استمع فيها رئيس الجامعة لكل الاقتراحات والرؤى للسادة النواب، مؤكدين أن هذا الأداء يرسخ دور الجامعة الرائد في خدمة المجتمع في المجالات كافة، كما أشاد نواب مجلسي النواب والشيوخ بالتطور الكبير الملحوظ الذي تشهده جامعة كفرالشيخ في البرامج الدراسية والمنشآت التعليمية وخدمة المجتمع المحلي .