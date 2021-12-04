جنوب سيناء تفتح أسواق سياحية جديدة وإنشاء مشروعات وبنية تحتية.. اعرف التفاصيل

جنوب سيناء ـ محمد حسين

حققت محافظة جنوب سيناء إنجازات جديدة فى قطاع السياحة تمثلت فى فتح أسواق سياحية جديدة بالتزامن مع إنشاء مشروعات وبنية تحتية لخدمة قطاع السياحة.

وفى ذات السياق، قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إنه تم فتح أسواق جديدة لاستقدام السائحين وهى أذربيجان وكازخستان، وأوكرانيا والبلطيق وجورجيا ولاتفيا ولتوانيا ورومانيا وطاجستان، وصربيا والتركيز على زيادة عدد السائحين الألمان والإيطالية.

أضاف أن محافظة جنوب سيناء شهدت ظهور السياحة الصينية والهندية في جنوب سيناء الأول مرة كسياحة دينية وأثرية رغم اهتمامهم السابق بالسياحة الثقافية فقط.

وقال محافظ جنوب سيناء، إنه تم إعادة حركة أنواع السياحة التي توقفت خلال الفترة السابقة من عام 1997 وهى السياحة الدينية - السياحة العلاجية – السياحة البيئية – سياحة المؤتمرات – السياحة الرياضية والترفيهية، وزيادة عدد الغرف الفندقية في مدينة شرم الشيخ من 52000 غرفة إلى 57000 غرفة.

وأشار محافظ جنوب سيناء، إلى أنه تم تطوير الكورنيش بمدينة طور سيناء بطول 4 كيلو بتكلفة 40 مليون جنيه، وإنشاء شارع مصر 306 بمدينة طور سيناء بمساحة 4000 م 2 لعدد 24 محل شاملة المرافق وأعمال الاند اسكي بتكلفة 5 ملايين جنيه، كما تم إنشاء متحف شرم الشيخ، على مساحة المشروع : 209.000 م 2 بتكلفة 600 مليون.