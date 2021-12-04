اليوم السابع
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جامعة المنصورة تعلق على واقعة إخلاء مساكن أعضاء هيئة التدريس

السبت، 04 ديسمبر 2021 04:44 م
جامعة المنصورة تعلق على واقعة إخلاء مساكن أعضاء هيئة التدريس جامعة المنصورة
الدقهلية - مرام محمد

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أصدرت جامعة المنصورة بيانا ترد فيه عن الأنباء التي جرى تداولها حول إخلاء مساكن أعضاء هيئة التدريس، وجاء نص البيان كالآتي: "بالإشارة إلى ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي من بعض الأفراد المتضررين من إخلاء الوحدات السكنية التي يشغلونها بمساكن أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وتُنوه جامعة المنصورة عن أن الوحدات السكنية التي يتم إخلائها هي الوحدات التي بها مُخالفات فقط، كما تُنوه الجامعة بأنه قد تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة وإعلام شاغلي تلك الوحدات بفترة كافية بضرورة إخلاء تلك الوحدات على الرغم من وجود مخالفات صريحة تستدعي الإخلاء الفوري لها".

وأضاف البيان: "إن تلك الوحدات السكنية التي يتم إخلائها سوف يتم تخصيصها لشباب أعضاء هيئة تدريس آخرين وذلك عن طريق التقدم لها ثم يتم المفاضلة طبقاً لضوابط المفاضلة وترتيب المتقدمين وفقاً لعدد سنوات الخدمة بالجامعة، بُعد محل الإقامة عن الجامعة، والحالة الاجتماعية وغيرها، ويذكر أن عدد من تقدموا للحصول على وحدات سكنية وفقاً للإعلان الأخير قد بلغ (35) عضوا".

وختم البيان: "أن كل ما تم من إجراءات قد تم وفقاً لقرارات مجلس الجامعة في هذا الشأن، كما تنوه الجامعة أنها ستتخذ الإجراءات التي تراها مناسبة ضد مروجي تلك الأقاويل المُسيئة لها".

 

 


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الدقهلية

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