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تحليق 19 رحلة بالون بسماء على الأقصر لاستمتاع 420 سائح بالطقس الدافئ شتاءا

السبت، 04 ديسمبر 2021 10:58 ص
تحليق 19 رحلة بالون بسماء على الأقصر لاستمتاع 420 سائح بالطقس الدافئ شتاءا رحلات البالون الطائر فى سماء الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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شهدت محافظة الأقصر حالة من الطقس الجيد مع سطوع للشمس بصورة طبيعية، كما شهد أرض مطار البالون الطائر غرب محافظة الأقصر، اليوم السبت، تحليق 19 رحلة بالون طائر أقلت على متنها حوالى 420 سائحا من مختلف الجنسيات، للاستمتاع بمشاهدة الآثار والمعابد الفرعونية والمناظر الطبيعية ونهر النيل من السماء، وذلك وسط تطبيق إجراءات احترازية ووقائية مشددة.

ويقول أحمد عبود ممثل إتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر، أنه تزينت سماء المدينة اليوم بعدد 19 رحلة بالون من مختلف الشركات العاملة بغرب الأقصر، حيث إن رحلات البالون من أهم رحلات المغامرة فى العالم حيث تعتبر الأقصر أحد أشهر المدن العالمية فى هذا المجال، لما تتمتع من جو دافئ واستعدادات مكثفة، ويتم تجهيز مطار خاص للإقلاع من غرب المدينة، وجميع الشركات العاملة فى البالون ملتزمة بتعليمات الطيران المدنى، والتى تحافظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، ومنها تعقيم كافة البالونات باستمرار واستخدام كواشف الحرارة، والمطهرات والكمامات، بجانب أن كل رحلة من الرحلات التزمت بالعدد المحدد من قبل سلطات الطيران المدنى، موضحاً أن الأقصر تحتل مرتبة متقدمة فى تصنيف الدول التى تعمل فى البالون الثالث حيث تحتل المركز الثالث عالميا.

وأكد ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بمصر، لـ"اليوم السابع"، أن رحلات البالون الطائر تعد من أهم رحلات المغامرة فى العالم، ومصر حالياً رقم 4 بين دول العالم فى مجال البالون، وتأمل وزارة الطيران المدنى أن يتم تخطى الدول التى تسبقها بهذا المجال خلال الفترة المقبلة لتكون مصر رقم واحد، حيث أن السائح فى الأقصر يجد لوحة فنية غير موجودة بدول العالم، فيوجد فى الأقصر النيل والشمس والخضرة والآثار شرق وغرب وصحراء ومشاهد طبيعية لا يجدها فى دول آخرى.

وتعد رحلات البالون الطائر من أهم رحلات المغامرة فى العالم، والأقصر هى المحافظة السياحية الوحيدة التى تشتهر بهذه الرياضة للعديد من الأسباب منها الطقس المعتدل، وجود مطار خاص بالبالون الطائر، مما حدا لتحويل الأقصر لواحدة من أهم المناطق التى تحتضن هذه الرياضة واحتلالها المركز الثالث عالميا فى ترتيب المدن لرحلات  البالون الطائر.

 


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