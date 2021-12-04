تحرير 57 مخالفة متنوعة فى حملات رقابية على الأسواق والمخابز البلدية بالمنيا

المنيا -حسن عبد الغفار

تابع اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى بمحافظة المنيا، جهود إدارة تموين بندر مدينة ملوى، خلال حملات رقابية على المخابز البلدية والأسواق بمدينة ملوى، وذلك لإحكام الرقابة على السلع والمواد الغذائية وكافة المعروضات بهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشن أيمن إسماعيل مدير مكتب تموين بندر ملوى وبالتعاون مع مباحث تموين البندر، حملة رقابية على الأسواق والمخابز البلدية واسفرت تحرير 29 مخالفة لعدد من المخابز البلدية تنوعت مابين " نقص وزن ـ عدم نظافة ادوات العجن ـ عدم اعطاء بون صرف ـ عدم وجود لوحة التشغيل "، كما تم تحرير 12 محضر لعدد من المحلات التجارية تنوعت مابين" عدم اعلان عن اسعار ـ عدم وجود شهادات صحية " وخلال الحملة على المحلات التجارية تم ضبط « مخزن لبيع زيوت السيارات بدون ترخيص وتم التحفظ على 200 جركن زيوت سيارات زنة 20 لتر ـ 800 علبة شحم» كما تم ضبط مصنع لتصنيع الجبن والمخلل وتم التحفظ على 1800 كجم مخلل ـ 50 صفيحة جبنة منتهى الصلاحية وحيازة البان مجهولة المصدر " كما تم ضبط 800 كرتونة شيبسى منتهية الصلاحية، كما تم عمل حملة مكبرة للمرور على محلات الجزارة بالتعاون مع وحدة الطب البيطرى وتم تحرير 2 محضر ذبح خارج السلخانة والتحفظ عل 60 كيلو لحمة، وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعرض على النيابة .

يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بضرورة تكثيف الحملات على المخابز البلدية والأسواق والعمل على رصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.