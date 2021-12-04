بالأسماء.. تشكيل المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب المرحلة الثانوية بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

أعلنت مديرية التربية والتعليم في كفر الشيخ عن فوز 14طالبًا وطالبة فى انتخابات مجلس اتحاد طلاب المدارس الإعدادية والثانوية، خلال الانتخابات التي أجريت ونظمها توجيه عام التربية الاجتماعية، بحضور محمد عبدالله،وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، الرائد العام لاتحاد طلاب محافظة كفر الشيخ ،ومحمد الدفراوى موجه عام التربية الاجتماعية، وحمود يونس المسئول عن الاتحادات الطلابية.



تم تشكيل المكتب التنفيذى لمجلس اتحاد طلاب مديرية التربية والتعليم للمرحلة الثانوية بفوز الطالب عطيه جميل عطية السخيني من إدارة مطوبس، وفاز بمنصب الأمين المساعد الطالبة ملك محمد إبراهيم نجم بإدارة فوة، وفاز بمنصب مقرر اللجنة الدينية والثقافية الطالبة علياء محمد حسن أبو سنادة بإدارة غرب كفرالشيخ، وفاز بمنصب مقرر اللجنة الاجتماعية الطالبة شيرين جمال اسماعيل محمود - بإدارة سيدي غازي، وفاز بمركز مقرر اللجنة العلمية الطالب سامر عماد فتحي خليل بإدارة سيدي غازي، وفاز بمنصب مقرر اللجنة الرياضية والكشفية الطالب حسن فؤاد محمود عبدالواحد بإدارة فوة، وفاز بمنصب مقرر اللجنة الفنية الطالب أحمد محمد علي الشرقاوي بإدارة قلين.