اليوم السابع
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إطلاق قافلة "عينك في عنينا" للكشف على المواطنين بمبادرة حياة كريمة بشبين القناطر

السبت، 04 ديسمبر 2021 04:16 م
إطلاق قافلة "عينك في عنينا" للكشف على المواطنين بمبادرة حياة كريمة بشبين القناطر ضمن فاعليات مبادرة عينك في عنينا
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلن المحاسب خالد العرفى رئيس مركز ومدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، إطلاق قافلة طبية للكشف على المواطنين ضمن أعمال مبادرة "حياة كريمة"، بكفر شبين ضمن مبادرة "عينك فى عنينا"، وذلك بالمشاركة بين مؤسسات الدولة والمتمثلة فى محافظة القليوبية ومجلس مدينة شبين القناطر والوحدة المحلية بكفر شبين ومؤسسات المجتمع المدنى.

وأضاف رئيس مدينة شبين القناطر، في تصريحات صحفية، أن القافلة الطبية تضمنت الكشف على أمراض العيون، وصرف الأدوية اللازمة للمواطنين، وكذلك تحويل المواطنين للمستشفيات المختصة لإجراء العمليات الجراحية للعيون، وكل ذلك بالمجان.

ومن ناحية أخرى واصل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها برعاية اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور جمال سوسى رئيس جامعة بنها، والدكتور محمود العراقي المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد جمال الدين الأشهب عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ببنها تنظيم القوافل الطبية التخصصية التوعوية بقرى شبين القناطر.

وأوضحت الجامعة فى بيان لها، أن قوافل جامعة بنها تضمنت برنامج زيارات ميدانية لطلاب جامعة بنها لمشاريع حياة كريمة، حيث تم الدفع بقافلة طبية بقرية كفر سندوة بشبين القناطر، وذلك في إطار الدور المجتمعي التي تقوم به الجامعة لخدمة القرى الأكثر احتياجا، وذلك في تخصصات الباطنة العامة وجراحة العظام والأطفال.

وشهدت فعاليات القافلة حضور الدكتور محمود العراقي المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، في أول جولة له عقب توليه المنصب الذي أكد أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة حققت نجاحات ملموسة في مختلف قطاعاتها بفضل رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتلك المبادرة الهادفة للنهوض بالريف والإنسان المصرى.

قافلة طبية للكشف على المواطنين (2)
قافلة طبية للكشف على المواطنين (2)

 

قافلة طبية للكشف على المواطنين (3)
قافلة طبية للكشف على المواطنين (3)

 

قافلة طبية للكشف على المواطنين (4)
قافلة طبية للكشف على المواطنين (4)

 

قافلة طبية للكشف على المواطنين (5)
قافلة طبية للكشف على المواطنين (5)

 

قافلة طبية للكشف على المواطنين (6)
قافلة طبية للكشف على المواطنين (6)

 

قافلة طبية للكشف على المواطنين (7)
قافلة طبية للكشف على المواطنين (7)

 


صحة القليوبية

مبادرة حياة كريمة

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