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منطقة اليد ببورسعيد تُكرم "اليوم السابع" على التميز .. صور

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 01:15 ص
منطقة اليد ببورسعيد تُكرم "اليوم السابع" على التميز .. صور
بورسعيد - محمد عزام

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كرمت منطقة بورسعيد لكرة اليد ببورسعيد والسويس، مساء اليوم الخميس، محمد عزام مراسل اليوم السابع بمحافظتي بورسعيد والسويس، للتميز في تغطية فعاليات المنطقة مما يسهم في الدفع بالرياضة إلى الأفضل.

 

ونظمت منطقة بورسعيد والسويس لكرة اليد، حفل لتكريم المتميزين من الصحفيين والإعلاميين والرياضيين، وعدد من قدامي الرياضيين، وذلك في إحدى قاعات نادي بورسعيد الرياضي بنطاق حي المناخ.

 

ومن جانبه رحب أشرف رشاد، رئيس منطقة بورسعيد والسويس لكرة اليد، بالحضور من قدامي اللاعبين واللواء طارق عمار، رئيس نادي بورسعيد، عبده عبد الوهاب، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، ولفيف من مدربي فرق اليد والناشئين ببورسعيد.

 

وأثنى الحضور على إنجازات منطقة كرة اليد برئاسة أشرف رشاد، وزيادة عدد الفرق ببورسعيد من فرقة نادي بورسعيد إلى 5 فرق بالمحافظة.

احدي التكريمات
احدي التكريمات

 

الحضور بالاحتفالية مساء اليوم
الحضور بالاحتفالية مساء اليوم

 

الحضور ف احتفالية للمنطقة
الحضور ف احتفالية للمنطقة

 

تكريم احد الرياضيين
تكريم احد الرياضيين

 

تكريم مراسل اليوم السابع ببورسعيد
تكريم مراسل اليوم السابع ببورسعيد

 

جانب من التكريمات ببورسعيد
جانب من التكريمات ببورسعيد

 

رئيس منطقة اليد
رئيس منطقة اليد

 

 


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