وذكر الجيش الباكستاني - في بيان نقلته شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية - أن المداهمة الأولى نفذتها قوات الأمن في منطقة "تانك" بإقليم "خيبر بختونخوا" الواقع شمال غربي البلاد؛ ما أدى إلى مقتل مسلحين اثنين.

فيما تم شن المداهمة الأخرى بمنطقة "شمال وزيرستان" القبلية؛ والتي أسفرت عن اعتقال مسلح ومقتل 4 جنود خلال تبادل مكثف لإطلاق النار.

وأشار البيان إلى أن الجنود تمكنوا من مصادرة مجموعة من الأسلحة والذخائر المخبأة خلال المداهمتين.



