اليوم السابع
Ads
الجمعة، 31 ديسمبر 2021 02:09 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع سيدة خنقا بالغاز أثناء الاستحمام بعد شهرين زواج فى المنوفية

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 01:59 م
مصرع سيدة خنقا بالغاز أثناء الاستحمام بعد شهرين زواج فى المنوفية جثة - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقيت سيدة مصرعها بعد شهرين من زواجها في مركز تلا بمحافظة المنوفية، أثناء الاستحمام خنقا بالغاز، وتم نقلها إلى المستشفى لمحاولة إنقاذ حياتها إلا أنها لقيت مصرعها، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

وتلقى اللواء سالم الدمينى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة تلا بمديرية أمن المنوفية، يفيد بمصرع سيدة أثناء الاستحمام خنقا بالغاز، حيث تم نقلها إلى المستشفى لمحاولة إنقاذ حياتها إلا أنها لقيت مصرعها، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 





 


محافظة المنوفية

مصرع سيدة

خنقا بالغاز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة