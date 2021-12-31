مصرع سيدة خنقا بالغاز أثناء الاستحمام بعد شهرين زواج فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

لقيت سيدة مصرعها بعد شهرين من زواجها في مركز تلا بمحافظة المنوفية، أثناء الاستحمام خنقا بالغاز، وتم نقلها إلى المستشفى لمحاولة إنقاذ حياتها إلا أنها لقيت مصرعها، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء سالم الدمينى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة تلا بمديرية أمن المنوفية، يفيد بمصرع سيدة أثناء الاستحمام خنقا بالغاز، حيث تم نقلها إلى المستشفى لمحاولة إنقاذ حياتها إلا أنها لقيت مصرعها، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.









