وشددت رشدى، فى تصريحات لها اليوم، على أن الأمم المتحدة تركز أيضا على الالتزام بدعم مسار الإصلاحات والتعافى.

ووجهت رشدى التهنئة للبنانيين بمناسبة العام الجديد، متمنية تألق لبنان من جديد بقوة شعبه.