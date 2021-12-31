محافظ أسيوط: رفع وإزالة اشغالات الباعة الجائلين وتحرير محاضر للمخالفين بحى شرق

أسيوط - فريق المحافظات

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، على بذل مزيد من الجهد والعمل لتسهيل النقل والانتقال بالشوارع وتسيير الحركة المرورية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين عن طريق تكثيف حملات مرافق وإزالة الإشغالات وإلزام أصحاب المحلات التجارية بحدود محلاتهم لمنع انتشار تعديات الباعة الجائلين على حرم الطريق نظراً لما تسببه من اختناقات مرورية وتعطيل للمرور، وذلك بالتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية كشرطة المرافق ورؤساء المراكز والأحياء ومسئولي المرافق والاشغالات بالوحدات المحلية، مشدداً على تكثيف تلك الحملات بكافة مراكز وأحياء المحافظة لإعادة الانضباط إلى الشارع وتحقيق السيولة المرورية وتخفيف الزحام على أن يتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المتعدين لردع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون.

وأوضح أيمن محروس رئيس حي شرق إنه تم تنفيذ حملة مكبرة لرفع كافة اشغالات الباعة الجائلين وفروشات المحال التجارية والباعة والتعديات على حرم الطريق بإستخدام معدات الحي حيث تم استهداف عدد من المناطق والميادين بنطاق الحي من بينها منطقة نزلة عبداللاه وشارع رياض وتفرعاته، لافتاً إلى ضبط المرافق والاشغالات وإزالة إدارية للغرز وفرش خضار وحواجز أسمنتية وحديدية وتند قماش ورفع عربات خشب يد وكارو وفتارين، بالإضافة إلى رفع وضبط موازين كهرباء وكفة وترابيزات وكراسى وحوامل حديد، مؤكداً على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وضبط وتحرير محاضر عدد من المخالفات حيال المخالفين والمتعدين على حرم الطريق والتعامل بكل حزم مع المخالفين للقانون.