وقال لافروف لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الجمعة:"إن الغرب يواصل دعمه للتطلعات العسكرية الأوكرانية، وإن نظام كييف يفسر هذا الدعم بأنه تفويض للقيام بعملية عسكرية".

وأضاف: "بالنسبة لسكان "دونباس"، حيث يعيش مئات الآلاف من مواطنينا، فإن روسيا ستتخذ جميع التدابير اللازمة لحمايتهم، وسنواصل بذل الجهود لحل الصراع الأوكراني الداخلي بالوسائل السياسية والدبلوماسية".

وتابع الوزير الروسي: "أن الأساس الذي لا بديل له هو مجموعة تدابير اتفاقيات مينسك، التي أقرها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2202"، مشددا على أنه سيتم الرد بشكل مناسب على أي استفزازات عسكرية محتملة من قبل كييف ضد "دونباس".