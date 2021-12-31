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كيفية استخراج الاشتراكات على القطارات الروسية الجديدة × 6 خطوات

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 03:30 ص
كيفية استخراج الاشتراكات على القطارات الروسية الجديدة × 6 خطوات قطار - أرشيفية
كتب رضا حبيشى

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يقدم اليوم السابع فى 6 معلومات كيفية استخراج الاشتراك على القطارات الروسية العادية التى تعمل حاليا على كافة الخطوط الرئيسية خلال التقرير التالى:
 
1- استخراج الاشتراكات على كافة القطارات الروسية من جميع مكاتب الاشتراكات المنتشرة بجميع المحطات المركزية على مستوى الجمهورية.
 
2- الأوراق المطلوبة لاستخراجه هى نفسها التى يتم طلبها خلال استخراج اشتراكات على باقى القطارات.
 
3- يتم استخراج اشتراك الجمهور بمدد مختلفة (شهر - 3 شهور - 9 شهور - 12 شهرا) حسب رغبة الراكب.
 
4- يصرح لحامل هذا الاشتراك حجز مقعد بالقطارات الروسية من شباك الحجز بدون دفع مبالغ نقدية مجددا.
 
5- فى حالة سفر حملة الاشتراكات على القطارات الروسي (ذات التهوية الديناميكية) بدون حجز مقعد من شباك الحجز يصرح لهم بالسفر واقف بالقطار بدون تغريم الراكب.
 
6- يتم تحديد قيمة الاشتراك حسب محطة القيام ومحطة الوصول التى يحدد الراكب.

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