كيفية استخراج الاشتراكات على القطارات الروسية الجديدة × 6 خطوات

كتب رضا حبيشى

يقدم اليوم السابع فى 6 معلومات كيفية استخراج الاشتراك على القطارات الروسية العادية التى تعمل حاليا على كافة الخطوط الرئيسية خلال التقرير التالى:

1- استخراج الاشتراكات على كافة القطارات الروسية من جميع مكاتب الاشتراكات المنتشرة بجميع المحطات المركزية على مستوى الجمهورية.

2- الأوراق المطلوبة لاستخراجه هى نفسها التى يتم طلبها خلال استخراج اشتراكات على باقى القطارات.

3- يتم استخراج اشتراك الجمهور بمدد مختلفة (شهر - 3 شهور - 9 شهور - 12 شهرا) حسب رغبة الراكب.

4- يصرح لحامل هذا الاشتراك حجز مقعد بالقطارات الروسية من شباك الحجز بدون دفع مبالغ نقدية مجددا.

5- فى حالة سفر حملة الاشتراكات على القطارات الروسي (ذات التهوية الديناميكية) بدون حجز مقعد من شباك الحجز يصرح لهم بالسفر واقف بالقطار بدون تغريم الراكب.

6- يتم تحديد قيمة الاشتراك حسب محطة القيام ومحطة الوصول التى يحدد الراكب.