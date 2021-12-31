كشف غموض مقتل شاب في الطالبية.. والده السبب

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على عامل لاتهامه بقتل ابنه خلال مشاجرة بينهما بسبب خلافات أسرية في الطالبية، حيث طعنه بسكين، وحاول إنقاذه بنقله إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة، وادعى المتهم انتحار ابنه بسبب إدمان المواد المخدرة.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نقل شاب إلى المستشفى مصابة بجرح طعني نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض ومفارقته الحياة بمنطقة الطالبية.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وبسؤال والده ذكر أن ابنه انتحر لإدمانه المواد المخدرة، إلا أن التحريات التي أجراها الرائد محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، كشفت عدم صحة الواقعة، وأن والد المجني عليه وراء الاعتداء عليه بسكين بسبب خلافات أسرية، حيث تشاجر معه وطعنه مما أسفر عن إصابته، وحاول إنقاذه بنقله إلى المستشفى، إلا انه فارق الحياة.

تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.