اليوم السابع
Ads
الجمعة، 31 ديسمبر 2021 10:05 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

فرنسا تودع العام بأكثر من 232,000 إصابة بكورونا اليوم

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 08:43 م
فرنسا تودع العام بأكثر من 232,000 إصابة بكورونا اليوم كورونا
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ودعت فرنسا عام 2021، بتسجيل أكثر من 232,000 إصابة بكورونا اليوم، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أكد وزير الصحة والتضامن الفرنسى، أولفييه فيرانن، الأربعاء، أن فرنسا سجلت 208 آلاف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، موضحا أن هذا الرقم قياسي على المستوى الوطنى.

 

وقال فيران، خلال جلسة استماع أمام مجلس الشعب بشأن مشروع قانون لفرض التصريح اللقاحي في فرنسا، "خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، 208 ألف فرنسى تم فحصهم إيجابيا بكوفيد"، بحسب ما أوردت /الجارديان/ البريطانية.

 

وأشار بقوله إلى أن هذا يعني أن كل ثانية هناك اثنين فرنسيين يتم تشخيصهما إيجابيا، لم نر هذا الوضع من قبل.

 


كورونا

فرنسا

إصابات

ازمه كورونا

اخر الاخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة