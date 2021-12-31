فرنسا تودع العام بأكثر من 232,000 إصابة بكورونا اليوم

كتب أحمد عرفة

ودعت فرنسا عام 2021، بتسجيل أكثر من 232,000 إصابة بكورونا اليوم، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أكد وزير الصحة والتضامن الفرنسى، أولفييه فيرانن، الأربعاء، أن فرنسا سجلت 208 آلاف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، موضحا أن هذا الرقم قياسي على المستوى الوطنى.

وقال فيران، خلال جلسة استماع أمام مجلس الشعب بشأن مشروع قانون لفرض التصريح اللقاحي في فرنسا، "خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، 208 ألف فرنسى تم فحصهم إيجابيا بكوفيد"، بحسب ما أوردت /الجارديان/ البريطانية.

وأشار بقوله إلى أن هذا يعني أن كل ثانية هناك اثنين فرنسيين يتم تشخيصهما إيجابيا، لم نر هذا الوضع من قبل.