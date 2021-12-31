اليوم السابع
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الجمعة، 31 ديسمبر 2021 05:54 م
أكرم القصاص
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غروب × شروق.. نهاية يوم غائم وممطر وشديد البرودة.. صور

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 05:42 م
غروب × شروق.. نهاية يوم غائم وممطر وشديد البرودة.. صور

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انتهى اليوم بمشهد بديع جمع بين الشروق والغروب، بعد طقس غائم وممطر وشديد البرودة، حيث شهدت محافظات مصر اليوم الجمعة، حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، فيما تساقطت أمطار متفاوتة الشدة في أغلب الأنحاء.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد طقس الأيام المقبلة ذروة حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

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واخيرا-ظهرت-الشمس-مع-الغروب-بنهايه-يوم-غائم-وممطر-وشديد-البروده-(2)
 

 

واخيرا-ظهرت-الشمس-مع-الغروب-بنهايه-يوم-غائم-وممطر-وشديد-البروده-(3)
 

 

واخيرا-ظهرت-الشمس-مع-الغروب-بنهايه-يوم-غائم-وممطر-وشديد-البروده-(4)
 

 

واخيرا-ظهرت-الشمس-مع-الغروب-بنهايه-يوم-غائم-وممطر-وشديد-البروده-(5)
 

 

واخيرا-ظهرت-الشمس-مع-الغروب-بنهايه-يوم-غائم-وممطر-وشديد-البروده-(6)
 

 

واخيرا-ظهرت-الشمس-مع-الغروب-بنهايه-يوم-غائم-وممطر-وشديد-البروده-(7)
 

 

واخيرا-ظهرت-الشمس-مع-الغروب-بنهايه-يوم-غائم-وممطر-وشديد-البروده-(8)

 


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