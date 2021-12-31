طقس سيئ وسماء ملبدة بالغيوم بعد هطول أمطار أمس بالغربية.. لايف

الغربية مصطفى عادل

مازالت محافظة الغربية تتعرض لموجة من الطقس السيئ على كافة مدن ومراكز المحافظة، وهطول أمطار متفاوتة بين خفيفة ومتوسطة وغزيرة طوال النهار واستمرت حتى صباح اليوم الجمعة.

وترفع محافظة الغربية حالة الطوارئ بكافة القطاعات تزامنا مع موجة الطقس السيئ، ودفعت المحافظة بأجهزتها التنفيذية بسيارات شفط المياه للشوارع لشفط مياه الأمطار أسفل الكبارى والأنفاق.

في الوقت الذي ما زالت فيه غرفة أزمات المحافظة في حالة انعقاد تام متصلة بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات بمجالس المدن والأحياء لتلقي أي بلاغات بشأن حوادث الطقس السيئ والتعامل معها فوراً.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة رأس السنة الجديدة، ذورة حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الجمعة، يشهد نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وسيناء وشمال الصعيد.

كما يشهد اليوم الجمعة، أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من مطروح والإسكندرية ودمياط وبورسعيد والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية والقليوبية والقاهرة والجيزة والاسماعيلية والسويس والفيوم وبنى سويف والمنيا على فترات متقطعة، قد تصل للسيول على مناطق من سيناء وخليج السويس على الزعفرانة ورأس غارب ورأس شقير، وأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الصعيد.