ضبط 80 قطعة سلاح و195 قضية مخدرات وجرائم أموال

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (80) قطعة سلاح نارى ، و(195) قضية مخدرات وتنفيذ (52160) حكم قضائى متنوع.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص (أمين عهدة مجمع إحدى شركات المجمعات الإستهلاكية) بإستغلال طبيعة عمله وإختلاسه عهدته المسلمة إليه من جهة عمله وقيامه ببيعها فى الأسواق السوداء بمبلغ مالي، عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة فتم حبسه.

وفي سياق متصل، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية) بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال قيامه بشراء "العملات الأجنبية " من المواطنين بأسعار أزيد من سعر الصرف بنسبة بسيطة على أن يقوم ببيعها ، عقب ذلك لبعض التجار والمستوردين وشركات السياحة راغبى الحصول عليها بأسعار أعلى من سعر الصرف بنسبة كبيرة وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندى (2مليون جنيه مصرى).

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية) بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال قيامه بشراء "العملات الأجنبية " من المواطنين بأسعار أزيد من سعر الصرف بنسبة بسيطة على أن يقوم ببيعها ، عقب ذلك لبعض التجار والمستوردين وشركات السياحة راغبى الحصول عليها بأسعار أعلى من سعر الصرف بنسبة كبيرة وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندى (مليون جنيه مصرى).

وفي ذات الإطار، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة المنزلة بالدقهلية) بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال قيامه بشراء "العملات الأجنبية " من المواطنين بأسعار أعلى من سعر الصرف بنسبة بسيطة على أن يقوم ببيعها عقب ذلك لبعض التجار والمستوردين والشركات من راغبى الحصول عليها بأسعار أعلى من سعر الصرف بنسبة كبيرة وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندى (2مليون جنيه).

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام كلٍ من (سائق "يعمل بإحدى الدول" – إحدى السيدات "ربة منزل" متواجدة بالبلاد - مقيمان بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية) بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول "متواجد خارج البلاد" ، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية ، وقيامه بالإتفاق مع التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من الخارج مقابل إيداع قيمة تلك البضائع فى حساب الثانية "متواجدة بالبلاد" بالبريد بالعملة المحلية "ما يعرف بنظام المقاصة" وتقوم عقب تلقيها تلك التحويلات بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية مقابل عمولة مالية بالمخالفة للقانون، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف وأمكن ضبط المتهمة "المتواجدة بالبلاد" ، وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع الأول المتواجد بالخارج، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندى (6مليون جنيه مصرى).

وتلقت للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إستغاثة (مواطنة "مسنة " – تقيم بمفردها داخل مسكنها الكائن بدائرة قسم شرطة العجوزة) .. إلتمست خلالها مساعدتها نظراً لظروفها الصحية وعدم قدرتها على الحركة، على الفور تم الإنتقال لمحل البلاغ ، وتم تقديم كافة سُبل الرعاية اللازمة لها، وتقدمت المواطنة سالفة الذكر بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الإستجابة الفورية وتلبية إستغاثتها.

ووجهت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات .. وأسفرت جهودها عن ضبط (3121) قضية متنوعة.

ونجحت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء في ضبط (11501) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم من ضبط (189) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة عن ضبط (125) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مبانى – محلات بدون ترخيص).

ونجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، فى مجال متابعتها للأسواق عن ضبط (1320) قضية تموينية متنوعة أبرزها (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، أسماك، ثروة زراعية).

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من مسئولى أحد البنوك بقيام أحد الأشخاص بمغافلة عملاء البنك أمام ماكينات الصراف الآلى والإستيلاء على مبالغ مالية منهم من حساباتهم من خلال تحوليها لحساب آخر بإستخدام بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم دون علمهم.

بتكثيف التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص - له معلومات جنائية - مقيم بالمنيا) من خلال قيامه بممارسة نشاط إجرامى تحصص فى الإستيلاء على أموال عملاء البنوك وخاصة كبار السن المترددين على ماكينات الصراف الآلى ، وإيهامهم بمساعدتهم فى إجراء عمليات السحب بإستخدام بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وقيامه بمغافلتهم وتحويل مبالغ مالية من حساباتهم إلى حساب آخر خاص بشقيقه بإستخدام بطاقاتهم دون علمهم ، وهو ما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية من (19) عميل من عملاء البنوك، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه فتم حبسه.

و أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية قيام (3 أشخاص – لإثنين منهم معلومات جنائية - مقيمين بمحافظة الإسكندرية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى إرتكاب سرقات المساكن بأسلوب المفتاح المصطنع وكسر الأبواب، مُتخذين من دائرة قسم شرطة سيدى جابر مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب (8) وقائع بدائرة قسمى شرطة (سيدى جابر - العطارين) .. كما أرشدوا عن المسروقات لدى عميلهم سىء النية (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه) أمكن ضبطه ، كما أرشدوا عن سيارة أجرة (تاكسى) ودراجة نارية المستخدمين فـى نقل المسروقات فتم حبسهم.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما فى مجال مراقبة تداول السلع والمنتجات المختلفة بالأسواق ومكافحة جرائم حيازة السلع والبضائع مجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق والتربح من بيعها .. فقد قامت إدارة شرطة التموين والتجارة بمديرية أمن الدقهلية بحملة أمنية .. أسفرت جهودها عن ضبط عدد (48) قضية ...أبرزها ضبط المدير المسئول عن محطة تموين سيارات لحيازته (8500 لتر مواد بترولية) بدون ترخيص بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء والإستيلاء على المال العام بدون وجه حق، وضبط المدير المسئول عن مصنع بدون ترخيص لتصنيع زجاجات زيت الطعام البلاستيكية لحيازته (عدد 70000 قطعة أمبولات بلاستيك خام تستخدم فى التصنيع - عدد 10000 قطعة زجاجة زيت طعام بلاستيك فارغة منتج نهائى - عدد 20000 قطعة إستيكر بلاستيك يتم لصقها على المنتج النهائى) بدون ترخيص مستخدماً خامات رديئة ومجهولة المصدر فى التصنيع مما يشكل خطراً على الصحة العامة ، وضبط المسئول عن مخزن مواد غذائية لحيازته (140 كيس شعرية مدعمة بوزن 70 كيلو جرام - عدد 24 زجاجة زيت طعام مدعم - عدد 220 كيس سكر تموينى مدعم) بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء ، وضبط المدير المسئول عن فرع إحدى مشروعات صرف المقررات التموينية لحيازته وتجميعه مقررات تموينية مدعمة تقدر بمبلغ (17311 جنيهاً) بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء والإستيلاء على المال العام بدون وجه حق ، وضبط المسئولة عن مخبز بلدى مدعم لقيامها بالتصرف فى دقيق بلدى بإجمالى وزن 400 كيلو جرام من حصة المخبز بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء والإستيلاء على المال العام بدون وجه حق ، وضبط المسئولين عن محلى جزارة وبحوزتهما (120 كيلو جرام لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية).

ونجحت الداخلية في ضبط عدد (7576) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية ، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (7553) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (23) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير (784) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (201) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (1025) أرجيلة.

ونظمت أكاديمية الشرطة يوماً كاملاً بنظام التعايش إستقبلت خلاله أعضاء برنامج برلمان "الطلائع والشباب" الذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة ، والذى يضم عدد (187) شاب و(94) فتاة يمثلون (18) محافظة هى (الإسكندرية – البحر الأحمر – القليوبية – دمياط - أسوان – كفر الشيخ – سوهاج – الوادى الجديد – الأقصر – المنيا –مطروح – البحيرة – بورسعيد – أسيوط – قنا – الدقهلية – جنوب سيناء – شمال سيناء) لإطلاعهم على الدور الذى تقوم به أكاديمية الشرطة فى إعداد طلابها وذلك فى إطار تأكيد أواصر الود والتلاحم ومد جسور التعاون والترابط بين شباب وفتيات برنامج "الطلائع والشباب" وأقرانهم من طلبة كلية الشرطة بإعتبارهم قوة واحدة فى بناء الوطن وتعزيز قدراته.

وكان فى إستقبالهم قيادات أكاديمية الشرطة ، حيث نُقلت لهم تحيات السيد /محمود توفيق وزير الداخلية ، والذى أولى فعاليات هذه الزيارة جُل إهتمامه ورعايته لما لها من مردودات إيجابية ، تتمثل أبرزها فى توطيد جسور الثقة والتعاون مع شباب المستقبل على أساس من المشاركة والمسئولية تجاه الوطن فضلاً عن التعريف بدور الأكاديمية فى إعداد ضابط شرطة عصرى مسلح بالعلم والمعرفة قادر على التفاعل مع تحديات المرحلة الراهنة .

تضمنت فعاليات الزيارة مشاهدة فيلم تسجيلى عن أنشطة كلية الشرطة أعقبها جولة تفقدية داخل الكلية شاهدوا خلالها ما تملكه الكلية من إمكانيات (لوجستية وتعليمية وتدريبية)،كما تم إستعراض أهم البرامج التعليمية والتدريبية التى يتلقاها طلاب كلية الشرطة ، فضلاً عن مشاهدة بعض العروض التدريبية التى أظهرت مدى الكفاءة التدريبية التى يتمتع بها الطلبة.

وفى نهاية الزيارة تم إلتقاط الصور التذكارية، ومن جانبه أعرب السيد/ رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بوزارة الشباب والرياضة ، عن إمتنانه البالغ لوزارة الداخلية مُمثلةً فى أكاديمية الشرطة على تنظيم هذه الفاعلية المثمرة والبناءة ، مؤكداً تقديره العميق وإشادته البالغة بالجهود المبذولة فى إعداد وتأهيل ضابط شرطة عصرى ، وأكد حرصه على تكرار تلك الزيارة التى تساهم فى تنمية وصقل الخبرات وتعزيز التعاون بين طلاب كلية الشرطة وشباب المستقبل.

وواصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (5490) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (1519) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و(164) مخالفة السير بدون تراخيص، و(8) دراجات نارية مخالفة، و(17) مخالفة شروط التراخيص.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة ووجود مصابين ومتوفى بدائرة القسم ، وبالإنتقال أمكن تحديد طرفى المشاجرة وهما كلاً من طرف أول (3 أشخاص – ربة منزل ، وجميعهم مقيمين بدائرة القسم ) أحدهم توفى على إثر إصابته بجرح نافذ بالجسم ، وإثنين منهم مصابين بجروح ، طرف ثان (شخصين – ربة منزل ، وجميعهم مقيمين بذات العنوان) مصابين بجروح وكسور بالجسم، وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفان بسبب خلافات عائلية تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها الطرفان بالتعدى على بعضهما البعض بالضرب ، حيث تعدى أحد أفراد الطرف الثانى على الطرف الأول بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "سكين" كان بحوزته محدثاً إصاباتهم والتى أودت بحياة أحدهم، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة أحدهم (سلاح أبيض) المستخدم فى إرتكاب الواقعة فتم حبسه.

وقامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بعدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظات (المنوفية – البحيرة – الجيزة).. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، جاء أبرزها فى مجال حماية الثروة الزراعية والأسمدة والمخصبات والمبيدات الزراعية والأعلاف الحيوانية: ضبط عدد (7) قضايا ("مؤسسة للأعلاف الحيوانية – مخزن أعلاف – شركة للتنمية الزراعية – عيادة بيطرية" وجميعهم بدون ترخيص بنطاق مديرية أمن المنوفية – "مصنع أعلاف – مجرشة أعلاف – وحدة جرش وخلط أعلاف حيوانية" وجميعهم بدون ترخيص بنطاق مديرية أمن البحيرة) ..بمضبوطات بلغت ( 64,15 طن أعلاف حيوانية –280 عبوة مبيدات زراعية – 177 عبوة أدوية بيطرية .. جميعها بدون ترخيص).

وفى مجال حماية البيئة والمواد الغذائية: ضبط (مصنع حلويات – مخزنان لتجارة المواد الغذائية) وجميعهم بدون ترخيص بنطاق مديرية أمن البحيرة.. بمضبوطات بلغت (234726 قطعة مواد غذائية – 725950 زجاجة عصير .. جميعهم بدون ترخيص وبدون بيانات أو علامة تجارية ومجهولة المصدر) بالمخالفة لقانون السلامة الغذائية والمنتجات الصناعية، وفي مجال مكافحة عوادم السيارات : ضبط عدد (26) سيارة بالمخالفة لقانون حماية البيئة .. بنطاق مديرية أمن الجيزة ، وفى مجال حماية نهر النيل والمجارى المائية تم ضبط عدد (59) قضية (صرف على مياه النيل – إلقاء المخلفات) بالمخالفة لقانون حماية نهر النيل.. بنطاق مديرية أمن الدقهلية.

وقامت مديرية أمن الوادى الجديد بتوجيه قافلة طبية تشمل العديد من التخصصات المختلفة إستهدفت قريتى (جدة – عدن) بنطاق المحافظة لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان ، كذلك توزيع المساعدات العينية عليهم، وذلك بعد إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.. يأتى ذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به كافة أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين.

وتبلغ لقسم شرطة كرموز بمديرية أمن الإسكندرية بحدوث إنهيار جزئى بأحد المنازل الكائنة بدائرة القسم ، وإحتجاز (4) مواطنين بداخله، على الفور إنتقلت قوات إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية وبالفحص تبين حدوث إنهيار جزئى بالعقار المشار إليه ، ونتج عن ذلك إحتجاز (4) مواطنين وتعذر خروجهم .. وقد تمكنت القوات من التعامل وإنقاذهم دون حدوث إصابات، ولاقى ذلك إستحسان أهالى المنطقة الذين توجهوا بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهد المبذول فى التعامل وسرعة الإستجابة مع البلاغ.

وقام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط (7) قطع سلاح نارى وأبيض، وضبط (12) قضية إتجار فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالها ( كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) .. بحوزة (12) متهم "لعدد 7 منهم معلومات جنائية، وضبط (7) متهمين هاربين ومطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا مختلفة، وتنفيذ (5243) حكم قضائى متنوع.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط عدد (7) قضايا، وفى مجال الأمن العام: ضبط عدد (42) قضية، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (2048) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (238) حكم قضائى متنوع، وفى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط (10) قضايا.