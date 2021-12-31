شرطة المرافق تحرر 71 مخالفة وتنفذ 32 إزالة إدارية فى حملات بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال شرطة المرافق بمديرية أمن الأقصر، بالتنسيق مع مجلس مدينة الاقصر، حملة لإزالة التعديات والإشغالات التي يتسبب بها أصحاب المحال التجارية والمقاهي والباعة المتجولين، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء خالد عبدالحميد مدير أمن الأقصر، بتكثيف مجهودات شرطة المرافق لرفع الإشغالات والتعديات على الطرق الرئيسية والجانبية وتحقيق الانضباط العام على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

واستهدفت الحملة شوارع المحطة ومنطقه أبو الجود وشرق السكة الحديد وشارع مدرسة الصنايع والمدينة والمنشية ومنطقة معدية الأهالي بمدينة الأقصر، وذلك بمشاركة المقدم خالد الغول مدير شرطة المرافق بالأقصر، تحت إشراف اللواء علاء الطوخي حكمدار مديرية أمن الأقصر، واللواء محمد الصاوي مساعد مدير الأمن.

وأسفرت الحملة عن تحرير المخالفات التالية: 28 إشغال، و7 بائع متجول، و6 عدم ارتداء كمامه، و4 ميكروفون ازعاج، و3 منشآت بدون ترخيص، و23 مضبوطات متنوعة، و32 إزالات إدارية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتحفظ على المضبوطات.

وكان قد أعلن العميد طارق لطفى رئيس مدينة الأقصر، أنه تمت إحالة 66 موظفا للتحقيق فى قطاعات خدمية مختلفة بالمدينة وذلك فى إطار ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة وتكثيف المرور على كافة المصالح للتأكد من الانضباط الادارى بها وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين، وتنفيذاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بضرورة متابعة العمل وتقييم الأداء داخل المصالح الحكومية.

وفى هذا الصدد قامت إدارة التفتيش المالى والإدارى بمدينة الأقصر، تحت إشراف عبد الحميد الكيلاني مدير الإدارة، بالمرور على المنشآت الحكومية الخدمية الواقعة بنطاق بندر الأقصر، ومتابعة الإنضباط الإداري بها من قبل الخطة الموضوعة لتشمل عدد 88 متابعة حسب الخطة الموضوعة، وتم إحالة 66 موظفًا وموظفة لشؤون العاملين والشؤون القانونية للتحقيق خلال شهر ديسمبر 2021 الجاري لعدم الإنضباط الإداري، وأسفرت المتابعات المستمرة عن تحرير 16 محضر مخالفة للشؤون القانونية وشؤون العاملين، كما تم تحرير 72 محضر نظر وحفظ.



المرافق تنفذ 32 إزالة إدارية فى حملات إشغالات بالأقصر



جانب من حملات شرطة المرافق بشوارع الأقصر