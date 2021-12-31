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دراسة توضح أسباب تراجع معدل الزواج للإناث للفئة العمرية "18-29"

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 02:00 ص
دراسة توضح أسباب تراجع معدل الزواج للإناث للفئة العمرية "18-29" زواج - أرشيفية
كتب: مدحت عادل

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كشفت دراسة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تطور نسب الإناث اللاتي لم يسبق لهن الزواج، فى الفئة العمرية "18-29" وفقا لآخر تعداد سكاني عام 2017، حيث بلغت نسبة الشابات اللاتي لم يسبق لهن الزواج أكثر من ثلث الإناث، وارتفعت تلك النسبة في الحضر لتصل إلى 53.7% مقابل 29.1% بالريف.

وأرجعت الدراسة أسباب ارتفاع نسبة الشابات غير المتزوجات إلى احتمالية اتجاه الإناث إلى استكمال دراستهن وتأجيل الزواج، فيما تشير البيانات إلى أن حوالي 74.7 % من الشباب الذكور لم يسبق لهم الزواج وارتفعت النسبة بالحضر لتصل إلى 80.7٪ مقابل 70.1% بالريف.

أما عن نسب المتزوجين من الشباب الذكور والإناث فقد بلغت النسبة للذكور حوالي 24% من إجمالي الشباب، وارتفعت نسبة المتزوجين الشباب من الذكور بالريف مقارنة بالحضر فقد بلغت النسبة 29.2% بالريف مقابل 17.3% بالحضر.

وفى المقابل بلغت نسبة الإناث المتزوجات 58.2% من إجمالي الشابات وارتفعت نسبة الشابات المتزوجات بالريف مقارنة بالحضر، فقد بلغت النسبة 69% بالريف مقابل 43.9٪ بالحضر.

وتعتبر الحالة الزواجية وهي أحد العوامل الديموجرافية المؤثرة في تركيب المجتمع من الناحية البيولوجية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية والدينية، فالحالة الزواجية تؤثر على مستويات الخصوبة والوفيات والهجرة والالتحاق بالتعليم والتسرب منه والمساهمة في الأنشطة الاقتصادية وخاصة على الإناث في مقتبل العمر.


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