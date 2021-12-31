خطة شقيقان لقتل سائق تاكسى لسرقته "اركن علشان مزنوق"..والمحكمة تقضي بالإعدام

كتب كريم صبحى

جلس الشقيقان على مقهى في منطقة عين شمس، يفكران في أي طريقة تجلب لهما الأموال، فهما يمران بضائقة مالية ويرغبان في شراء المواد المخدرة بعدما اشتد عليهما "الكيف". اقترح أحدهما على شقيقه سرقة سائقى سيارات الأجرة، واستقرا على سرقة "سواقين التاكسى"، فطلب المتهم الأول من صديقه إحضار سلاح أبيض "سكين" لتنفيذ جريمتهما.

المتهمان يمثلان الجريمة

توجه المتهمان إلى أحد الشوارع الرئيسية في منطقة عين شمس، واستوقفا سيارة أجرة "تاكسى"، وطلبا من السائق توصيلهما إلى منطقة مدينة نصر، حيث سلك المجنى عليه الطريق الدائرى ورسم المتهمان خطة شيطانية، وهى أن أحدهما طلب من السائق أثناء سيره في الطريق التوقف بالسيارة لقضاء حاجته "يعمل حمام"، وجاء الدور على شقيقه الذى باغت المجنى عليه بطعنات فى جسم المجنى عليه الذى حاول مقاومته والتوسل له بعدم قتله، لكن المتهم لم يرحمه وطعنه في عنقه ثم طلب من شقيقه حمل جثة المجنى عليه إلى المقعد الخلفى من السيارة، وقاما بالبحث عن أي أموال، فوجدا مبلغ 900 جنيه وهاتف محمول ثم استقلا السيارة وتوجها بها الى طريق بلبيس واخفيا أداة الجريمة داخل السيارة وبها جثة المجنى عليه وفرا هاربين .

توجه الشقيقان لشقة أحدهما بمنطقة شبرا الخيمة، بعدما اشترى أحدهما "وجبة عشاء" ومواد مخدرة وقسما حصيلة مسروقات المجنى عليه بينهما، تم تشكيل فريق بحث توصل الى المتهمين عن طريق كاميرات المراقبة وتتبع السيارة وتم القبض عليهما.

تمثيل الجريمة

وقضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين برئاسة المستشار محمد محمود بمعاقبة شقيقين بالإعدام شنقًا، بتهمة قتل سائق تاكسي لسرقة سيارته، صدر الحكم، بعضوية المستشارين أحمد الشويخ وأحمد الجمل، بسكرتارية محمد السعيد وسيد حجاج وأحمد خليل.

كشفت التحريات والتحقيقات أن المتهمين مدمني مواد مخدرة وكانا يمران بضائقة مالية، فاختمرا فى عقلهما سرقة قائدي السيارات فى مدينة السلام، وفى يوم الحادث استوقف أحد المتهمين سائق سيارة تاكسي من منطقة عين شمس، وطلب توصيله إلى منطقة مدينة نصر، وأثناء سيره فى الطريق أشهر أحد المتهمين سلاحا أبيض فى وجه سائق السيارة، لإجباره على التوقف ولكن المجني عليه قاوم المتهمين فطعناه وألقيا بجثته فى الطريق وفرا هاربين.