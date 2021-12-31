تنفيذ قافلة سكانية شاملة بقرية كفر داوود بوادي النطرون ضمن "حياة كريمة"

البحيرة - فريق المحافظات

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون أمس الخميس بالتنسيق مع وحدة السكان بالديوان العام قافلة سكانية شاملة بقرية كفر داود "إحدي قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة" بمشاركة ممثلي جميع الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة تم خلالها تقديم الخدمات التالية :

قطاع الصحة: ︎الكشف على عدد 10 سيدات و تقديم وسائل تنظيم الأسرة بالمجان و تقديم المشورة لعدد 3 سيدات .

- ︎تفعيل المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة" للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة .

- ︎تطعيم عدد من أهالى القرية بلقاح كورونا الجرعة الأولى و الثانية .

قطاع الطب البيطري: ︎علاج جماعى لعدد 600 رأس أغنام و ماعز و 30 أبقار و 19 جاموس.

التربية والتعليم: تنظيم ورش قراءة و رسم لأطفال القرية بالمدرسة الإبتدائية.

قطاع الكهرباء: ︎تنظيم حملة مكبرة لصيانة كشافات الإنارة العامة بالقرية حيث تم صيانة عدد 36 كشاف و تغيير الشدات المتهالكة و غلق أبواب الأعمدة حرصا على سلامة المواطنين .

قطاع مياه الشرب والصرف الصحي: متابعة أعمال توصيل الصرف الصحى لأهالي القرية .

قطاع محو الأمية: تم الرد على إستفسارات المواطنين و تسجيل 10 مواطنين بفصول محو الأمية بالقرية .

كما تم تنظيم ندوة توعية بعنوان " الخلفة مسؤولية.. شارك في التنمية " تم خلالها التأكيد على أخطار الزيادة السكانية و أهمية تضافر الجهود نحو القضاء على الأمية وأخطار كثرة الإنجاب و تأثيره السلبي على صحة السيدات بالإضافة إلى الحديث عن القضية السكانية من الناحية الدينية.

وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتنفيذاً لتوجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بتكثيف عمل القوافل السكانية والطبية المجانية لتحسين الظروف المعيشية بالقرى الأكثر احتياجاً وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية والمقومات والاحتياجات لمواطنيها وتخفيف الأعباء عن كاهلهم .