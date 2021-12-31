تنظيم يوم لإجراء عمليات جراحة المخ والأعصاب مجانا بمستشفى إيتاى البارود العام

البحيرة - فريق المحافظات

نظمت مديرية الصحة بالبحيرة بقيادة الدكتور محمود طلحة خلال "يوم فى حب مصر" للقضاء على قوائم انتظار المرضى، يوما مجانيا لإجراء عمليات جراحة المخ والأعصاب بمستشفى إيتاى البارود العام.

وتم تجهيز غرفة العمليات بكافة الأدوات الطبية والأدوية اللازمة لإجراء عمليات جراحة المخ والأعصاب المدرجة بقوائم الانتظار وإجراء 6 عمليات 2 كسر في الجمجمة و4 انزلاق غضروفي في فقرات العنق بحضور كامل لإدارة المستشفى برئاسة الدكتور رضا بكر وأجريت العمليات بواسطة أطباء متخصصين في جراحة المخ والأعصاب" بقيادة الدكتور أحمد زايد رئيس القسم بالمستشفى وطاقم تمريض متمرس.

وأشاد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بأهداف المبادرة الرئاسية للقضاء على عمليات قوائم الانتظار بين المرضى وإتاحة الخدمات الطبية بأعلى جودة وكفاءة بكافة المستشفيات بنطاق المحافظة ووجه باستمرار مثل هذه الفاعليات في حب مصر لتخفيف المعاناة عن كاهل المرضى دون تحميلهم أي أعباء مالية.