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تعزيزات أمنية في ربوع البلاد قبل احتفالات رأس السنة الليلة

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 12:53 م
تعزيزات أمنية في ربوع البلاد قبل احتفالات رأس السنة الليلة حملات أمنية-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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تعزز أجهزة الأمن، الليلة، من إجراءاتها في الشوارع والمحاور الرئيسية وبمحيط دور العبادة والمنشآت، تزامنا مع احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة، من خلال نشر الأقوال الأمنية، وتعزيز الخدمات الشرطية بالعديد من المرافق، والتواجد الفعال، ونشر الدوريات والأكمنة الأمنية، بهدف خلق مناخ آمن للمواطنين.

رسائل أمنية هامة وقوية وحاسمة وجهها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية قبل احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة، مؤكدًا اتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة ومضاعفة الجهود المبذولة وتفعيل جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين المنشآت الهامة والحيوية ودور العبادة والمنشآت السياحية ، وتفعيل إجراءات إحكام الرقابة على  الطرق  المؤدية إلى تلك المنشآت من خلال عدد من الدوائر الأمنية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها.. مؤكداً على أهمية أن تتحلى العناصر القائمة على تأمين المنشآت بالجاهزية التامة والكفاءة العالية بما يمكنهم من التعامل مع مختلف المواقف المحتملة وكذا اعتماد خطط مستدامه لإنتشار القوات ونشر الدوريات الأمنية بكافة الطرق والمحاور بما يسهم فى سرعة الإنتقال وإحتواء أية مواقف طارئة.


احتفالات راس السنة

2022

العام الجديد

الداخلية

الانتشار الشرطي

وزارة الداخلية

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