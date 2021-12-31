تعرف على حقيقة تعدى مواطن على زوجته فى سوهاج

محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة الامن حقيقة تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لإحدى السيدات تضررت خلاله من قيام زوجها ونجلهما بالتعدى عليها بالضرب).

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، يظهر خلاله (إحدى السيدات - مقيمة بسوهاج)، تتضرر من (زوجها ونجلها– مقيمان بذات الناحية)، لقيامهما بالتعدى عليها بالضرب، وإحداث بعض الإصابات بها والاستيلاء على مبلغ مالى وأخذ طفلتهما رغماً عنها.

بالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة المنشأة من المذكورة، بتضررها من زوجها ونجلهما على النحو المشار.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقهما، وبسؤالهما، قررا بوجود خلافات أسرية بينهم، وأضافا بتركها لمنزل الأسرة تاركة الطفلة بإرادتها، ونفيا واقعة التعدى عليها أو الاستيلاء على المبلغ المالى فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.