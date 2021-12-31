اليوم السابع
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تداول 1131 طن بضائع و226 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 12:56 م
تداول 1131 طن بضائع و226 شاحنة بموانئ البحر الأحمر موانئ البحر الأحمر
كتب ــ رضا حبيشى

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شهدت مواني البحر الاحمر تداول  1131 طن بضائع عامة ومتنوعة و226 شاحنة و15 سيارة ملاكي و31500 طن ألومنيوم و38500 طن فوسفات، شملت حركة الصادرات 753 طن  بضائع عامة و107 شاحنات و15 ملاكي  وتصدير 38500 طن فوسفات إلي الهند.
 
كما شملت حركة الواردات 378 طن بضائع عامة و119 شاحنة ويتواجد 11  سفينة علي أرصفة الموانئ، حيث استقبل ميناء سفاجا السفينة أمل بحمولة 76 شاحنة والسفينة AM  OCEAN PRIDE فارغة قادمة من الهند لشحن فوسفات والسفينة AFRICAN WREN قادمة من الهند بحمولة 31500 طن ألومنيوم، وغادرت السفينة امل  بحمولة 74 شاحنة و 13 ملاكي والسفينة AM OCEAN SLIDER بحمولة 38500 طن فوسفات متجهة الي الهند. 
 
كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء ومغادرة السفينة سيناء حيث تم استقبال 43 شاحنة بحمولة 378 طنا وتصدير 43 شاحنة بحمولة 753 طنا و 2 ملاكي .
 
 

ميناء نويبع

ميناء سفاجا

حركة السفن

موانى البحر الاحمر

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