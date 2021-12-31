بولندا تسجل 13 ألفا و601 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

وأفادت الوزارة - حسبما ذكر راديو (بولندا) في نشرته الناطقة بالإنجليزية - بأنه تم خلال ال(24) ساعة الماضية تسجيل 638 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 97 ألفا و54 وفاة.

وأضافت الوزارة أن هناك 19 ألفا و936 شخصا يخضعون للعلاج في المستشفيات، مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 3 ملايين و630 ألفا و119 شخصا.