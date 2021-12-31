اليوم السابع
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أكرم القصاص
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بولندا تسجل 13 ألفا و601 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 01:13 م
بولندا تسجل 13 ألفا و601 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة فيروس كورونا
وارسو (أ ش أ)

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أعلنت وزارة الصحة البولندية اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل 13 ألفا و601 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" فى البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 4 ملايين و108 آلاف و215 إصابة.

وأفادت الوزارة - حسبما ذكر راديو (بولندا) في نشرته الناطقة بالإنجليزية - بأنه تم خلال ال(24) ساعة الماضية تسجيل 638 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 97 ألفا و54 وفاة.

وأضافت الوزارة أن هناك 19 ألفا و936 شخصا يخضعون للعلاج في المستشفيات، مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 3 ملايين و630 ألفا و119 شخصا.

يذكر أن المدارس في بولندا بدأت التحول إلى التعليم عبر شبكة الإنترنت في الوقت الذي تحاول فيه البلاد مواجهة الموجة الرابعة من تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

وذكر "راديو بولندا" في نشرته الإنجليزية أن هذا الإجراء المؤقت سيستمر حتى التاسع من يناير المقبل وسينطبق على المدارس الابتدائية والثانوية ومدارس التعليم المستمر ومراكز التدريب المهني والمدارس الفنية، فيما ستعمل دور الحضانة بشكل طبيعي فيما سيعود القرار بشأن طبيعة العمل في مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة إلى مديريها.


من جانبه، صرح وزير التعليم البولندي برزيميسلاف كزارنيك بأن الفصول الإلكترونية ستدار بذات التوجيهات التي تم العمل بها خلال موجات تفشي الفيروس السابقة، معربا عن تفهمه لصعوبة الأوضاع بالنسبة لبعض لأسر. 

 


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