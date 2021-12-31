بدء الأعمال بمنطقتى المنيا والأعصر بدمياط بمشروع تطوير المناطق غير المخططة

دمياط معتز الشربينى

قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إنه تم بدء أعمال التطوير بمنطقتى المنيا و الأعصر ضمن 7 مناطق بمدينة دمياط بخطة تطوير المناطق غير المخططة.

تم بمنطقة المنيا الانتهاء من عمليات مد وتدعيم شبكات المياه و الصرف الصحي، وأيضاً أعمال الكهرباء والتى تضمنت زرع أعمدة جديدة لزيادة القدرة الكهربائية بالمنطقة، كما يتم إنشاء بالوعات لصرف مياه الأمطار، و تنفيذ عمليات تسوية وتمهيد الطرق وفقاً للمناسيب المحددة، تمهيدًا لرصف الطرق الرئيسية بالأسفلت و الداخلية ببلاطات الانترلوك،و بمنطقة الأعصر يجرى تنفيذ أعمال مد وتدعيم شبكات المياه والصرف الصحى والكهرباء للبدء في عمليات الرصف.

وأكدت محافظ دمياط، على تنفيذ جميع الأعمال وفقاً للجدول الزمنى المحدد، و المعايير والمواصفات الفنية و الهندسية.

والجدير بالذكر أن مشروع تطوير المناطق الغير مخططة يأتى بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية ويشمل 7 مناطق بمدينة دمياط وهم "المنطقة القديمة، الأعصر، السيالة، شط الملح، المنيا، غيط النصارى و السنانية "، وتصل تكلفة المشروع 258 مليون جنيه.