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بايدن يهنئ الأمريكيين بالعام الجديد: "نحن خارقون.. نتعافى ونتصدى".. فيديو

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 10:25 م
بايدن يهنئ الأمريكيين بالعام الجديد: "نحن خارقون.. نتعافى ونتصدى".. فيديو بايدن
كتبت: نهال أبو السعود

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قدم الرئيس الأمريكى جو بايدن التهنئة للمواطنين الأمريكيين بالعام الجديد 2022 من خلال فيديو نشره على حسابه بموقع تويتر، أشار فيه إلى التحديات التى واجهها الشعب الأمريكى وكيف استطاع التغلب عليها.

 

قال الرئيس بايدن: "مع اقترابنا من عام 2022، أريد أن يتذكر الناس: لا يوجد شيء واحد لا تستطيع أمريكا فعله عندما نفعل ذلك معًا"، وأضاف: "لا يوجد بيننا ما هو عادى.. الأمريكيون ليسوا عاديين.. بعد ما مررنا به من خسارة.. وفقدان لمن نحبهم.. نحن نتعافى.. نتصدى".

 

وأكمل بايدن: "عدنا إلى العمل.. عدنا إلى المدارس.. عدنا إلى الفرح.. هذا أمر خارق هذا ما ساعدنا على اجتياز هذا العام.. وسنفعلها ثانية العام القادم.. معا".


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