اليوم السابع
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انحراف سيارة نقل وانحشارها بالجزيرة الوسطى على "الإسكندرية الزراعى" في قها

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 03:46 م
انحراف سيارة نقل وانحشارها بالجزيرة الوسطى على "الإسكندرية الزراعى" في قها السيارة النقل بعد انحرافها
القليوبية إبراهيم سالم

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شهد طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بنطاق قسم شرطة قها، انحراف سيارة نقل ثقيل محملة بكونتينر، وانحشارها بالجزيرة الوسطى للطريق، نتيجة الطقس السيئ الذى تشهده المحافظة منذ مساء أمس الخميس وحتى اليوم الجمعة، وسط انتشار مكثف لرجال الأمن والمرور على الطريق للحفاظ على سيولة الحركة المرورية، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد بورود بلاغ من عمليات النجدة، بانحراف سيارة نقل ثقيل محملة بكونتينر على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بدائرة قسم شرطة قها، وانحشارها بالجزيرة الوسطى للطريق.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وبالمعاينة والفحص تبين أنه أثناء سير السيارة النقل رقم "د ن ب 3626"، على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعى أعلى كوبرى قها دائرة القسم، انحرفت على الطريق وانحشرت بالجزيرة الوسطى للطريق، كما أن الحادث لم يؤثر سلبا على سير الحركة المرورية على الطريق، كما تم استدعاء أحد الأوناش لرفعها وتجنيبها، وتحرر محضر بالواقعة.

السيارة النقل
السيارة النقل

 

السيارة بعد إنحرافها
السيارة بعد انحرافها

 


اخبار القليوبية

مديرية امن القليوبية

مرور القليوبية

سيارة نقل

الطقس السئ

انحراف سيارة نقل

طريق القاهرة الاسكندرية الزراعى

كوبرى قها

حوادث الطرق

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