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انتشار فرق الطوارئ والمعدات لمواجهة سقوط الأمطار بمطار القاهرة.. صور

الجمعة، 31 ديسمبر 2021 07:00 م
انتشار فرق الطوارئ والمعدات لمواجهة سقوط الأمطار بمطار القاهرة.. صور سقوط الأمطار بمطار القاهرة
كتب محمود عبد الغنى

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شهد مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم الجمعة انتظام في حركة السفر والوصول بالمطار، ورفع درجة الاستعداد القصوى، حيث حرصت شركة الميناء بقيادة المحاسب مجدى إسحاق على تشكيل غرفة طوارئ تحت إشراف المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، وتم  انتشار فرق الطوارئ والمعدات اللازمة لمواجهة سقوط الأمطار فى مواقع العمل المختلفة، وكذلك توافر أعداد كافية من أجهزة سحب المياه وتوزيعها فى المساحة  المخصصة لها، ومنها مبنى الركاب 1، تحت إشراف اللواء أشرف حافظ مدير المبنى.
 
وأكدت وزارة الطيران في بيان لها، أنه قد تم رفع درجة الاستعداد القصوى بمطار القاهرة، ومختلف المطارات المصرية لمتابعة مستجدات حالة الطقس وتوفير فرق الطوارئ والمعدات اللازمة لمواجهة سقوط الأمطار فى مواقع العمل المختلفة، وكذلك توافر أعداد كافية من أجهزة سحب المياه وتوزيعها فى المسارات  المخصصة لها.
 
 
انتشار فرق الطوارئ والمعدات لمواجهة سقوط الأمطار بمطار القاهرة (1)
 سقوط الأمطار بمطار القاهرة

انتشار فرق الطوارئ والمعدات لمواجهة سقوط الأمطار بمطار القاهرة (2)
انتشار فرق الطوارئ والمعدات لمواجهة سقوط الأمطار بمطار القاهرة (2)

انتشار فرق الطوارئ والمعدات لمواجهة سقوط الأمطار بمطار القاهرة (3)
انتشار فرق الطوارئ والمعدات لمواجهة سقوط الأمطار بمطار القاهرة (3)

انتشار فرق الطوارئ والمعدات لمواجهة سقوط الأمطار بمطار القاهرة (4)
انتشار فرق الطوارئ والمعدات لمواجهة سقوط الأمطار بمطار القاهرة (4)

انتشار فرق الطوارئ والمعدات لمواجهة سقوط الأمطار بمطار القاهرة (5)
الطوارئ والمعدات لمواجهة سقوط الأمطار بمطار القاهرة 

 
 
انتشار فرق الطوارئ والمعدات لمواجهة سقوط الأمطار بمطار القاهرة (8)
 سقوط الأمطار بمطار القاهرة (8)

انتشار فرق الطوارئ والمعدات لمواجهة سقوط الأمطار بمطار القاهرة (9)

انتشار فرق الطوارئ والمعدات لمواجهة سقوط الأمطار بمطار القاهرة (10)

انتشار فرق الطوارئ والمعدات لمواجهة سقوط الأمطار بمطار القاهرة (11)
سقوط الأمطار بمطار القاهرة (12)

انتشار فرق الطوارئ والمعدات لمواجهة سقوط الأمطار بمطار القاهرة (13)

انتشار فرق الطوارئ والمعدات لمواجهة سقوط الأمطار بمطار القاهرة 

انتشار فرق الطوارئ والمعدات لمواجهة سقوط الأمطار بمطار القاهرة (15)
 الطوارئ والمعدات لمواجهة سقوط الأمطار 

انتشار فرق الطوارئ والمعدات لمواجهة سقوط الأمطار بمطار القاهرة (16)
 
 سقوط الأمطار بمطار القاهرة 

انتشار فرق الطوارئ والمعدات لمواجهة سقوط الأمطار بمطار القاهرة (17)
 سقوط الأمطار بمطار القاهرة 

انتشار فرق الطوارئ والمعدات لمواجهة سقوط الأمطار بمطار القاهرة (18)
فرق الطوارئ والمعدات لمواجهة سقوط الأمطار 

انتشار فرق الطوارئ والمعدات لمواجهة سقوط الأمطار بمطار القاهرة (19)
 
سقوط الأمطار بمطار القاهرة (19)

انتشار فرق الطوارئ والمعدات لمواجهة سقوط الأمطار بمطار القاهرة (20)
انتشار فرق الطوارئ والمعدات لمواجهة سقوط الأمطار بمطار القاهرة (20)

انتشار فرق الطوارئ والمعدات لمواجهة سقوط الأمطار بمطار القاهرة (21)
انتشار فرق الطوارئ والمعدات لمواجهة سقوط الأمطار بمطار القاهرة (21)

 
 سقوط الأمطار بمطار القاهرة 
انتشار فرق الطوارئ والمعدات لمواجهة سقوط الأمطار بمطار القاهرة (23)
 الأمطار بمطار القاهرة 

 
انتشار فرق الطوارئ والمعدات لمواجهة سقوط الأمطار بمطار القاهرة (25)
سقوط الأمطار بمطار القاهرة 

 


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