المخرج داود عبد السيد: راض عن كل ما قدمته للسينما المصرية

كتب أحمد عرفة

قال المخرج داود عبدالسيد ، إنه قام بإخراج عملين أدبيين وهم فيلمي الكيت كات وسارق الفرح عام 1994، كما قام بإخراج عمل «أرض الأحلام» ولم يكن هو من كتب السيناريو، متابعا: «لما عملت الكيت كات عجبني العمل الأدبي وشوفت أن فيه إمكانية يكون عمل سينمائي جيد، ونفس الحكاية في سارق الفرح وكان لقصة قصيرة».

وأضاف «عبدالسيد» خلال استضافته ببرنامج «في المساء مع قصواء»، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على فضائية «CBC»، أن سعيه لتجسيد الحياة في العشوائيات هو الدافع الرئيسي لإخراجه مثل تلك الأعمال الهامة في تاريخ السينما المصرية، مستطردا: «الأدب الطبيعي بيبص للبشر والإنسان على أساس حاجاته الأساسية والغرائز كالطعام والجنس، وقولت أن الحل أني أطلع الجانب الثاني من الحياة عن طريق أحلام الشخصيات دي».

وأوضح أنه قرر بإخراج أغاني فيها أحلام وأماني لتلك الفئة بعينها، لافتا إلى أن هناك شخصيات تدخل عالم محدود في البداية يعقبها دخولها لعالم أوسع فتتغير، وهو ما جرى تجسيدة في كلا من «رحلة البحث عن سيد مرزوق، أرض الأحلام، أرض الخوف»، «الكيت كات نقله تانية روحت ليها ورجعت تاني مفيش مشاكل، والكيت كات أكثر الأفلام جماهيرية».

وأكد أنه يعشق كافة أعماله المقدمه لجمهوره ولا يفضل إيا من أفلامه عن الأخر، متابعا: «الجمهور بيتغير، والجمهور ما قبل الكيت كات غير اللي موجود دلوقتي، وفيه تغييرات بتحصل في المجتمع ومفيش مظلومية وراضي عن كل الأفلام اللي عملتها».