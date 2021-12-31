القطاع الطبى بالبحيرة خلال عامين.. تنفيذ 55 مشروعا بـ 2.6 مليار جنيه

البحيرة - فريق المحافظات

أكد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة أن ما تشهده مصر حالياً تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية يُعد إنجازاً فاق كل التوقعات ونقلة نوعية غير مسبوقة بتنفيذ مشروعات قومية عملاقة ورائدة لتحقيق تطوير شامل في جميع المجالات وكافة مناحي الحياة، مشيرا إلى أن المحافظة تخطو بخطوات ثابتة ومدروسة نحو مزيد من التنمية والتطوير في كافة القطاعات التي تهم المواطن البحراوي.

تم خلال الفترة الماضية وبدعم وتوجيهات الرئيس الذى يولى المحافظة اهتماما كبيرا ودعما متكامل لا ينقطع تنفيذ 3528 مشروع على أرض المحافظة في كافة المجالات والقطاعات بإجمالي تكاليف إستثمارية تبلغ 72 مليار جنيه.

واشار إلى انه كان لمشروعات قطاع الصحة النصيب الاوفر من تلك المشروعات حيث تم تنفيذ 55 مشروع بتكلفة إجمالية 2.6 مليار جنيه تم الإنتهاء من 41 مشروع بتكلفة 1.6 مليار جنيه، وجاري العمل بعدد 14 مشروع بتكلفة مليار جنيه وذلك بخلاف المستشفى العسكرى ومستشفى كوم حمادة الجديد والتى تضاهى احدث المستشفيات الدولية والمقامة وفق افضل النظم العالمية كما أنه قد تم تنفيذ 6 مبادرات رئاسية أستهدفت 4 مليون مستفيد، بالإضافة إلى 1.2 مليون مستفيد علاج على نفقة الدولة بقيمة 681 مليون جنيه.

كما أشار محافظ البحيرة أن عام 2021 شهد افتتاح مستشفى كوم حمادة التى تعد صرحاً طبياً عملاقاً تم إنشاؤها وفق أحدث النظم التكنولوجية والتقنيات العالمية لتقديم خدمة صحية على أعلى مستوى لتقدم الخدمة لاكثر من ٥٠٠ الف مواطن من مواطنى مركز ومدينة كوم حمادة و المراكز المجاورة والمستشفى مقامة على مساحة 1200م٢( مساحة المبانى ٨٤٠٠م٢ ) بتكلفة 820 مليون جنيه .

وتتكون المستشفى من دور أرضى و5 أدوار علوية بطاقة 264 سرير وتضم 7 غرف عمليات، ويشمل الدور الأرضي على أقسام للطوارئ والأشعة والعلاج الطبيعي والتعقيم المركزي والمغسلة والمطبخ، كما يضم الدور الأول على قسم الغسيل الكلوي والعيادات الخارجية ومكاتب إدارة العيادات الخارجية، ويضم الدور الثاني على غرف إقامة للمرضى وقسم العمليات وقسم المناظير وقسم المعامل وإدارة المستشفى وغرفة الإجتماعات، كما يضم الدور الثالث على غرف إقامة للمرضى والدور الرابع يضم غرف إقامة للمرضى وغرف إقامة للأطباء وغرف إقامة للتمريض، أما الدور الخامس والأخير فيضم قسم العمليات الرئيسية وقسم العناية المركزة وقسم عمليات النساء والولادة وقسم الأطفال.